Yeni Başlayanlar için Filtre Kahve

Kahve kültürüne uzak olabilirsiniz ve insanların kahve çılgınlığı da size biraz tuhaf geliyor olabilir. Fakat bu lezzetli içeceği deneyimledikçe insanların neden bu kadar çok tükettiğini ve bu konuda ustalaştığını anlayacağınıza eminiz.

3. nesil kahve kültürü vücudunuza kafein almaktan çok daha fazlası. Çekirdeklerin yetiştiği ülkenin iklimi, çiftliğin toprak özellikleri, çekirdeklerin işlenme şekli, kavrulması ve hatta demleme yöntemi bile üçüncü nesil kahvecilikte önemli bir yere sahip. Çünkü çekirdeklerin fincanınıza ulaştığında size yaşattığı deneyim aslında tüm bu sürecin bir sonucu.

Nitelikli kahve dünyasına girmek istiyorsanız evinizde küçük denemeler yapmanızı öneririz. Böylelikle hangi ülkenin çekirdeklerinin size daha çok hitap ettiğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Dışarıda içtiğiniz kahvelerde genelde harmanlar kullanıldığı için net lezzetler alamayabilirsiniz.

Mithra Coffee, filtre kahve dünyasına girmek isteyenler için farklı ülkelerin çekirdeklerini bir çatı altında topluyor. Etiyopya, Guatemala, Kolombiya, Peru, Endonezya gibi ülkelerin nitelikli kahvelerini hem 3. nesil kahve kültürüne yeni yeni girmeye başlayanlarla hem de uzun süredir kahve dünyasında olanlarla buluşturuyor.

Eğer damak tadınız henüz kafanızda şekillenmediyse küçük boy paketlerde satın alabilirsiniz. Böylelikle farklı ülkelerin lezzetlerini ayrı ayrı deneyimleyerek ve üzerindeki bilgilerle karşılaştırarak kendinizi eğitebilirsiniz. Diğer taraftan tazelik konusunda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız sipairşinize bir de değirmen ekleyebilirsiniz. Böylelikle kahvenizi demlemeden önce ihtiyaç duyduğunuz miktarda çekirdeği taze taze öğütüp demleyebilirsiniz.

Ben daha yeniyim, değirmene ya da pahalı ekipmanlara para harcamak istemiyorum diyorsanız sitedeki künyeler üzerinden seçiminizi yapabilirsiniz. Asidite, gövde, içim özellikleri ve hissettirdiği notaları inceleyerek en beğendiğiniz lezzetleri satın alabilirsiniz. Mithra Coffee’de siparişinizi verirken nasıl öğütüleceğini belirleyebiliyorsunuz. Elinizdeki ekipmana göre öğütme şeklini seçip siparşinizi verebilirsiniz.

Hangi Kahve Ekipmanını Seçmelisiniz?

Kahve ekipmanları denince gözünüz korkmasın. Çok uygun fiyata alabileceğiniz ve kolaylıkla kullanabileceğiniz pek çok ekipman var. Nitelikli kahve dünyasına yeni yeni adım atıyorsanız küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Örneğin bir makine almak yerine French pressi tercih edebilirsiniz. Ya da daha fazla bütçeniz varsa Chemex, V60 deneyebilirsiniz.

Aslında ekipman seçimi de oldukça kişisel. Tarzınıza, damak tadınıza, bütçenize göre farklı ekipmanları tercih edebilirsiniz. Ekipmanlar arasındaki farkları tespit edebilmek için gittiğiniz kahvecide aynı çekirdeği farklı zamanlarda ve farklı ekipmanlarda sipariş edebilirsiniz. Ardından deneyimlerinizi not alabilirsiniz. Örneğin Etiyopya Adado çekirdeğini seviyorsanuz farklı zamanlarda French press, Chemex ve V60 ekipmanlarında demlenmiş şekilde sipariş edebilirsiniz.

Mithra Coffee, kahve ekipmanları konusunda da kahveseverlere yardımcı oluyor. Farklı bütçeler ve farklı damak tatları için pek çok seçenek sunuyor. Böylelike size en çok içinize sineni seçmek kalıyor. Sitenin diğer bir artısı ise bu ekipmanlarla alakalı faydalı ipuçları veriyor olması. Mithra Coffee Blog üzerinden farklı ülkelerin çekirdeklerini, kahve ekipmanlarını ve değişik tarifleri kolaylıkla tanıyabilirsiniz.

Bu alana yavaş yavaş girmek istiyorsanız ilk önce French press deneyebilirsiniz. Bazı küçük ipuçlarıyla evinizde lezzetli, aromatik ve gövdeli kahveler hazırlayabilirisniz. Deneye yanıla damak tadınıza en uygun fincanı elde edebilirsiniz. Suyun sıcaklığı, demleme süresi ve kahve miktarını azar azar değiştirerek farklı kombinasyonlarda nasıl sonuçlar aldığınızı not edebilirsiniz. Böylelikle içtiğiniz kahveden maksimum lezzeti alabilirsiniz.

Mithra Coffee, kahve ekipmanlarını en kısa sürede kapınıza kadar getiriyor. Siteden verdiğiniz siparişler İstanbul’da hafta içi aynı gün teslim ediliyor. Bunun için erken saatlerde sipariş vermeyi unutmayın. Diğer illerde ise aynı gün kargo hizmeti sunuluyor. Yani hevesliyseniz ve bir an önce kendi lezzetlerinizi yakalamak istiyorsanız Mithra Coffee aradığınız adres!

Mithra Coffee’yle Kahvesever Dostlarınızı Mutlu Edin!

Kahve bir kültür. Geçmişten bu yana soyalliğimizin bir parçası haline gelmiş durumda. Dost sohbetleri, romantik buluşmalar ve iş/ders molaları kahveyle çok daha keyifli geçiyor. Bu yüzden aslında kahveyi paylaşmak da deneyimin bir parçası.

Eğer siz de kahve içmeyi seven yakınlarınıza hediye seçerken zorlanıyorsanız Mithra Coffee’yi deneyebilirsiniz. Sitede yer alan kahveler, kupalar, bardak altlıkları, çikolatalar, ekipmanlar ve daha pek çok ürün arasından dilediklerinizi seçerek bir set hazırlayabilirsiniz. Böylelikle onlarla birlikte farklı ülkelerin kahvelerini deneyebilir, yorumlayabilir, beraber kahve demlemenin tadına varabilirsiniz.

Mithra Coffee’nin aynı gün teslimat hizmeti sayesinde İstanbul’da yaşayan sevdiklerinize çat kapı bir sürpriz yapabilirsiniz. Unuttuğunuz özel günlerde de gayet anlamlı ve uygun fiyatlı bir hediye olarak düşünebilirsiniz. Türkiye’nin diğer şehirlerinde yaşayan sevdiklerinize ise birkaç iş günü öncesinden sipariş verebilirsiniz. Böylelikle hediyeniz tam zamanıda onların kapısında olacak!