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Yeni Dekorasyon Modelleri ve Tv Ünitesi Dekorasyonu

Salon ve oturma odası gibi alanlarda yapılan dekorasyonlar ve seçilen mobilya modellerinde, konfor ile beraber nostaljik dokunuşlar 2023 mobilya sezonunda da çok fazla tercih edilecek

14 Eylül 2022 Çarşamba 11:01
Yeni Dekorasyon Modelleri ve Tv Ünitesi Dekorasyonu

Yeni Dekorasyon Modelleri ve Tv Ünitesi Dekorasyonu

dönem ve teknoloji değiştikçe insanların hayata olan bakışı ve beraberinde de zevkleri değişiyor. Güncel olanı takip etmek ve aynı zamanda da bunu hayata entegre etmek çok daha zor bir hale geliyor. Hemen hemen her şeyin, başta da mobilya modellerinin hızlı bir şekilde tüketildiği bu dönemde, eskiye dönüş ve retro hızlı bir biçimde yeniden hayatımıza dahil oldu.

Özellikle salon ve oturma odası gibi alanlarda yapılan dekorasyonlar ve seçilen mobilya modellerinde, konfor ile beraber nostaljik dokunuşlar 2023 mobilya sezonunda da çok fazla tercih edilecek. Bizler de Lupo Home olarak koleksiyonlarımızı oluştururken istek ve arzular doğrultusunda mobilya modelleri oluşturuyor ve dekorasyon projelerini sizlere sunuyoruz.

Salonların En önemli Mobilya Modeli; Tv Ünitesi


Tv ünitesi ve tv ünitesi sehpası ya da daha genel bir isimle tv ünitesi modelleri, koltuk takımı modellerinden sonra ev dekorasyonlarındaki en önemli mobilya gruplarından biri. Özellikle salon dekorasyonu ve oturma odası dekorasyonu gibi alanlarda büyük öneme sahip olan tv ünitelerinde de retroya dönüş biraz daha teknolojik bir bir altyapı ile hayatımıza giriyor diyebiliriz.

Şömineli Tv Ünitesi Modelleri


Şömine, eski dönemlerden beri kullanılan ama aslında son zamanlarda hayatımızda pek olmayan bir yapıydı. Ancak retroya dönüş ve nostaljinin yeniden hayatımıza girmesi ile birlikte şömine de evlerimizde yerini almaya başladı. Ancak şömine için uygun bir şekilde hazırlanmayan şimdiki evler için de şömine kullanmak  kolay bir şey haline geldi; Şömineli Tv Ünitesi.



Elektrikli bir şekilde tv ünitelerinin içine entegre eden şömineler, salonlarınızın ortasında sizin için çok daha kullanışlı hale geldi. İster elektrikli bir şekilde gerçek bir şömine isteyin, isterseniz de şömine görünümlü bir tv ünitesi tercih edin hepsi Lupo Home tarafından size özel olarak tasarlanarak hazırlanmaktadır.

Vermiş olduğu mimari tasarımın yanı sıra dekorasyon fikirleri ve dekorasyon projeleri de sunan Lupo Home, Masko Mobilya Kenti’nde sizlere hizmet vermektedir. Yaşam alanlarınızdaki şıklık ve konfor için Lupo Home mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 14.09.2022 11:28
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