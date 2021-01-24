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Çikolata Düşkünlerine Özel Tatlılar

Gün içerisinde damaklarda unutulmaz tadlar bırakan çıtır çıtır çikolatalı pastalar yapmak istiyolrsanız işte size detaylar..

24 Ocak 2021 Pazar 23:49
Çikolata Düşkünlerine Özel Tatlılar


Çikolata Düşkünlerine Özel Tatlılar

Eğer tam bir çikolata düşkünüyseniz sizin için hazırladığımız listeye hemen göz atmaya başlayın. Çikolata lezzetinin farklı tatlı çeşitleriyle buluşmasından doğan bu lezzet şöleni, iştahları kabartıyor. Her birini tek tek denemeye ne dersiniz? 

o    Çikolata Soslu Cheesecake 

Gün içerisinde istediğiniz herhangi bir saat diliminde tüketebileceğiniz bu özel tatlı çeşidi, hafif olmasıyla ön plana çıkıyor. Çay ya da kahve keyfinize eşlik edebilir, lezzeti ile sizi de kendine hayran bırakabilir. Üstelik çikolatanın muhteşem kokusunu ve aromasını net bir şekilde hissedebilirsiniz. Konuklarınıza ikramlık olarak da sunabileceğiniz bu özel lezzeti mutlaka siz de deneyin. 

o    Cookie 

Eğer yoğun bir çikolata lezzeti istiyorsanız rotanızı hemen cookie tarifi yönüne çevirin. Çünkü her defasında çikolataya yeniden aşık olmanızı sağlayacak olan bu lezzete karşı koymak çok zor. Tarif mi? Elbette Yemek.com adresinde sizi bekliyor. Malzeme listesi, yapılışı ve püf noktaları da ziyaretçilerle paylaşıldığı için bu siteden edindiğiniz tarifi gönül rahatlığı ile uygulayabilirsiniz. Tüm ailenin birlikte keyifle tüketebileceği bu tatlıdan sakın mahrum kalmayın!

o    Çikolatalı Pasta 

Onlarca farklı pasta çeşidi bulunuyor ve bu pastaların neredeyse tamamına çikolata da eşlik edebiliyor. Eğer pasta lezzetini seviyorsanız ve çikolatadan da vazgeçemiyorsanız işte size fırsat! Çikolatalı pasta hazırlayarak hem kendinizi hem de ailenizi şımartabilirsiniz. Konuklarınıza ikram edebileceğiniz bir lezzet olması da cabası… Her mutfakta bulunan basit malzemeler ile yapılan pasta tariflerine internet üzerinden kolaylıkla ulaşabileceğiniz de belirtelim. 

o    Brownie 

Özellikle akşam saatlerinde tüketilen ancak gün içerisinde tatlı krizine girdiğiniz her an rahatlıkla tüketebileceğiniz brownie çocukların de sevdiği tatlı çeşitleri arasında yer alıyor. Üstelik çok sayıda farklı tatlı çeşidi ile kıyaslandığında hazırlanmasının daha kısa zaman aldığını da belirtmek gerekir. Bu nedenle zaman yönünden sıkıntısı olanlar tatlı seçimini bu yönde kullanabilir. 

o    Çikolata Dolgulu Kurabiye 

Bu tatlıyı hazırlamak biraz zaman istiyor ancak sonuç ‘buna değer’ dedirtiyor. Eğer en kolay tarifi arıyorsanız hemen Yemek.com adresine uğrayın. Bu sitede çikolata ile hazırlanan onlarca farklı tatlı tarifi mevcut. Üstelik yepyeni kurabiye tarifleri öğrenmek için de harika bir platform!

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çikolataözel TatlarCookie Tarifi
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