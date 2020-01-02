Ocak Lezzeti: Kestaneli Dondurma

Kahve Dünyası, her ay farklı bir lezzette ürettiği dondurmalarıyla misafirlerine lezzet şöleni yaşatmaya devam ediyor. Kahve Dünyası’nda Ocak ayının sürpriz tadı ise Kestaneli Dondurma oluyor. Lezzetini tam yağlı Jersey inek sütü, özel kıvamlı süt kreması ve Türkiye’nin en iyi kestaneleriyle hazırlanan kestane şekerinden alan Kestaneli Dondurma, Ocak ayı boyunca tüm Kahve Dünyası mağazalarında dondurma tutkunlarını bekliyor.

“Hepimizin ortak noktası” Kahve Dünyası, “Dondurma tutkunları için yaz-kış fark etmez” diyor ve her ay menüsünde tadına doyulmaz bir başka dondurma çeşidine yer veriyor. Ocak ayında kışın vazgeçilmezlerinden biri olan kestaneyi dondurmayla buluşturan Kahve Dünyası, bu eşsiz lezzeti misafirlerine sadece bir ay boyunca sunuyor.

Kestaneli Dondurma, lezzetini tam yağlı Jersey inek sütü, dondurmaya özel bir kıvam veren süt kremasının yanı sıra Türkiye’nin en iyi kestaneleriyle hazırlanan kestane şekerinden alıyor. Kahve Dünyası’nın tüm dondurmalarında olduğu gibi endüstriyel üretimden uzak, tamamen ev yapımı tarzında hazırlanan Kestaneli Dondurma, hiçbir yapay katkı maddesi ve boya da içermiyor.