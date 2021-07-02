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Airbus, askeri uydulardaki iletişimi güçlendiriyor

Airbus, EUTELSAT 36D telekomünikasyon uydusuna özel bir UHF (Ultra Yüksek Frekans) askeri iletişim barındırılan yükü yerleştirerek bu alanda konumunu güçlendiriyor.

02 Temmuz 2021 Cuma 23:50
Airbus, askeri uydulardaki iletişimi güçlendiriyor

Airbus, askeri uydulardaki iletişimi güçlendiriyor

Avrupa'nın lider askeri uydu iletişim (milsatcom) hizmetleri sağlayıcısı olan Airbus, başta Avrupa ülkeleri ve NATO müttefikleri olmak üzere silahlı kuvvetlere yeni bir UHF iletişim hizmeti sunabilecek.

UHF frekans bandı nispeten kıt bir yörünge kaynağı olduğundan, bu hizmet dünyadaki kapasite eksikliğini telafi edecek. Airbus, uydunun 2024'ün ilk yarısında planlanan lansmanından çok önce, ilk kesin siparişleri için anlaşma imzaladı.

UHF yükü, Airbus'ın Toulouse'daki Ağ Operasyonları Merkezi'nden işletilecek. 18 UHF kanalı, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya'nın büyük bölümlerinin yanı sıra Atlantik Okyanusu (doğu Brezilya) ve Hint Okyanusu (batı Avustralya'ya) üzerinden 200 kadar ülkenin eşzamanlı iletişimini sağlayacak.

Askeri UHF uydu sistemleri, silahlı kuvvetler tarafından karada, denizde ve havada operasyonlar için kullanılıyor. Yüksek düzeyde ortak çalışabilme özelliğine sahip olmaları nedeniyle çok uluslu ve koalisyon operasyonları için oldukça faydalı bir hizmet olarak öne çıkıyor. UHF bandı çok esnek, hafif, sağlam ve son derece güvenli bir iletişim aracı sunduğundan Özel Kuvvetler birimlerinin de ilgisini çekiyor. Çeşitli silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamak için karada, denizde ve havada kullanım için geniş bir terminal yelpazesi mevcut.

Airbus, UHF askeri satelit iletişim hizmetlerini işletme konusunda benzersiz bir deneyime sahip olmakla birlikte bu yeni yük, uydunun tüm ömrü boyunca portföyünü de geliştirecek. Airbus, askeri birlikler için özel askeri satelit iletişimi sağlayan tek şirket olarak (UHF, X, Ka Mil) ve ticari (L, C/Ku, Ka) frekans bantları ve uygulamalarının tamamını kapsayan bir operatör olarak görülmektedir.

EUTELSAT 36D uydusu, Eurostar Neo platformuna dayalı olarak Airbus tarafından inşa edilecek. UHF yüküne ek olarak, TV yayını için 70 Ku-band alıcı/verici ile de donatılacak.

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Airbus
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