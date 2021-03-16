Bilim insanı Hande Karagedik kozalak ile mucizeler yarattı

Halasının küçükken öksürüğünü engellemek için çam ağacından elde ettikleriyle hazırladığı karışımı bir öksürük şurubu yapmak için çalışan Hande Karagedik, ortaya hem öksürüğü iyileştiren hem de bağışıklık sistemini güçlendiren Pinaster Pine’ı çıkardı.

Bugüne kadar tıp alanında yaptığı birçok çalışmayla başarıya ulaşan Dr. Hande Karagedik, kurduğu ar-ge şirketiyle de bir girişimcilik örneği sergiliyor. 2019 Temmuz’da TÜBİTAK’ın da destek vermesiyle, aile yadigarı formülü geliştirip doğal bir öksürük şurubu haline getiren Karagedik, bitkiler ile modern tıbbı birleştiriyor.

Şifayla buluşan bir başarı öyküsü…

Dr. Hande Karagedik, bilim alanında yaptığı bu girişimle birçok insanın yaşam kalitesini arttırmayı hedefledi. Projesinde çam bitkisinden farklı özütleme tekniklerini kullanarak iki yılı aşan zorlu bir laboratuvar süreci sonunda en etkili aktif içeriğe sahip yöntemi buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsatlı olan şurubu (Pinaster Pine), içinde hiçbir katkı maddesi bulunmadan diyabetik hastalar ve çocuklar dahil her yaştan kişinin kullanabileceği şekilde üretti.

Işık Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak Mikrobiyoloji dersi veren, 2012 yılından itibaren görev aldığı bilimsel çalışmalar neticesinde SCI, SSCI, Arts and Humanities kapsamında bulunan dergilerde 5 makalesi, uluslararası diğer hakemli dergilerde 2 adet makalesi ve 13 uluslararası bildirimi bulunan ve son olarak Hamata adlı şirketi kuran girişimci Dr. Hande Karagedik çalışmaları ile Türkiye’yi ve Türk kadınını en iyi şekilde temsil ediyor.