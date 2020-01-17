Discovery araştırmalarına göre | ‘Televizyon’ tutkuları tetikliyor

Tutkunun ne olduğunu ortaya çıkarmak için şimdiye kadar yapılmış en büyük çalışmalardan olan Discovery’nin yürüttüğü bu küresel araştırma; spor, yemek, dekorasyon, doğa, yaban hayatı, motor ve araba gibi ilgi alanları söz konusu olduğunda, insanların ilham ve bilgi almak için televizyonu kaynak olarak aldıklarını ortaya koyuyor. Türkiye’de tutkuları tetikleyen mecralar arasında yüzde 93 ile televizyon ilk sıradayken, ardından sosyal medya ve diğer insanlar geliyor.

Hayatın içinden eğlence içeriği üretme konusunda dünya lideri olan Discovery tarafından finanse edilen küresel ankette, 13 ülkeden 13.000 katılımcı yer aldı. Katılımcıların yüzde 93’üne göre televizyon tutkuları tetikleyen en önemli mecra iken, ikinci sırayı yüzde 67 ile sosyal medya, üçüncü sırayı ise “diğer insanlar” alıyor.

Sosyal medyadan daha etkili

Televizyon, tutkularımızı tetikleme konusunda sosyal medya dahil olmak üzere diğer bütün mecralardan daha etkili.Araştırmaya göre, 35-54 yaş grubu arasında televizyonunun bir tutkuyu tetikleme olasılığı, sosyal medyadan beş kat daha fazla. Erişilmesi diğer yaş gruplarına nazaran daha zor olan 18-24 yaş grubu arasında bile televizyonun bir tutkuyu tetiklemesi, sosyal medyaya oranla iki kat daha mümkün görünüyor.

Türkiye 2. sırada yer alıyor

10 kişinin 8'inden fazlasının bir veya daha fazla tutkusu var. Katılımcıların %56’sı kendilerini “gerçekten tutkulu” olarak tanımlarken, tutkulu oldukları konulardaki aktivitelere yüksek katılım gösteriyorlar.Türkiye’de ise tutkularına gerçekten bağlı olanların oranı yüzde 63 ve global ortalamanın üzerinde.Dünyada bireylerin ortalama 4 tane tutkusu mevcutken, Türkiye’de bireylerin ortalama 4.8 adet tutkusu bulunuyor. Türkiye, insanların ortalama sahip olduğu tutku sayısında Güney Afrika’nın ardından 2. sırada yer alıyor.

Tutkularımız genellikle gençliğimizde gelişir ve en başta ebeveynlerimiz (yüzde 33), televizyon (yüzde 23) ve akranlarımızdan (yüzde 15) ilham alırız. Türkiye’de ilham için kaynak aldığımız başlıca mecralar dünya ile paralellik gösterirken, diğer ülkelerden farklı olarak akranlarımızdan etkilenme oranımız daha fazla. Tutkularımız için ilham aldığımız başlıca kaynaklar; ebeveynlerimiz (30%), televizyon (22%), akranlarımız (18%). Dünyada bireylerin tutkularını keşfetmeye başladığı yaş 16’iken, Türkiye’de tutkuları keşfetme yaşının diğer ülkelere nazaran bir sene daha erken olduğu saptanmıştır.

Teknoloji alanındaki yazıları ile tanınan Yazar Dr. Tom Chatfield “Televizyon programları birçok insan için sonraları büyük içsel tutkulara dönüşen tetikleyiciler olmuştur. Televizyonda bir hikayeye veya bir olaya kişisel, insani, içsel olarak maruz kalıyorsunuz. Bu bir konu hakkında okumak gibi veya duymak gibi değil, direkt konunun içine dalmak gibi ve insanların kendi tutku ve keşif yolculuklarında onlara rehberlik edecek bu duygusal kıvılcımı keşfetmelerine yardımcı olabilir” diyor.

Araştırmaya göre tutkular; mutluluk, başarı ve tatmin duygusu sağlamanın yanı sıra, yaşamın iniş ve çıkışlarıyla baş etmemize yardımcı olabilir. Her 10 kişiden 8'i tutkuların her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyor ve 10 kişiden 9'u bir tutkuya sahip olmanın günlük yaşamın stresiyle başa çıkmaya yardımcı olabileceği konusunda hemfikir.

Bir tutkuya sahip olmak, insanların arasındaki bağların koptuğu uluslararası bir dünyada topluluk duygusu oluşturmaya ve soyutlanma duygusuyla mücadele etmeye yardımcı oluyor. Araştırmaya göre, tutkularımız bizi diğer insanlara yakınlaştırıyor. 10 kişiden 8'i arkadaşları ve ailesiyle bir tutku paylaşıyor ve 10 kişiden 7'si tutkuların bize aidiyet hissi verdiğini söylüyor.

Davranış Bilimi Uzmanı Dr. Nick Southgate, “Tutkular, insanlar için her zaman önemli bir duygu olmuştur çünkü tutkularımız bizim kim olduğumuzu tanımlamamıza yardımcı olur. Her gün değişen ve geleceğin belirsiz göründüğü bir dünyada, önemsediğiniz, sizin için ne anlama geldiğini bildiğiniz ve nereye gittiği üzerinde kontrol sahibi olduğunuz şeylere yönelebilmek daha da önemli hale gelecektir” diyor.

Discovery'nin İçerik ve Yapımlarından Sorumlu Başkanı Fulvia Nicoli “Bu araştırma, insanların tutkuları aracılığıyla birbirleriyle ve etraflarındaki dünyayla her zamankinden daha fazla etkileşim kurma arzusunda olduklarını vurguluyor. Discovery'de bizi insan yapan tutkulara ve insanların tutkularının peşinden gitmeleri için ilham veren içerik ve hikayelerle güç veriyoruz. Yemek programlarından doğa ve yaban hayatına, golften motor sporları ve bisiklet gibi sporlara kadar bütün izleyicilerimizi mutlu edecek bir içeriğimiz var” diyor.

Discovery Network; DMAX, TLC, Discovery, Science, Eurosport, HGTV, Food Network, Investigation Discovery, Travel Channel ve Animal Planet gibi hayatın içinden eğlence içeriği sunan içeriğe sahip portföyü ile insanların tutkularını dünyadaki bütün platformlarda tetikliyor. Doğrudan izleyiciye yönelik büyüyen hizmet portföyü ile dplay, GolfTV ve Food Network dahil olmak üzere hayranlarına "görüntüle ve yap" servisi sunuyor.

İnsanların Tutkularının Gücü

Bu araştırma Discovery tarafından finanse edilip, Tapestry Research tarafından yürütüldü. 13 ülkede 13.000 çevrimiçi katılımcıyla gerçekleşti: Güney Afrika, Romanya, İspanya, Polonya, İtalya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Danimarka, Hollanda. 3 İnsan Davranışı Uzmanı tarafından analiz edilen çalışma ayrıca 50 çevrimiçi günlük, 25 etnografik mülakat ve toplamda 200 saatlik mülakat içeriyor.

Anket 38 adet tutkudan 10 tanesine odaklandı:

1. Spor

2. Yemek

3. Doğa ve Yaban Hayatı

4. Bilgi

5. Sıra Dışı Hayatlar

6. Ev & Dekorasyon

7. Keşif ve Macera

8. Gerçeği Ortaya Çıkarmak

9. Motor & Araba

10. Düğünler ve İlişkiler,