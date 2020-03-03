Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Japon efsanesi Citizen, Yeniden Türkiye’de!

Dünyanın en önemli kol saati markalarından, Japon saat efsanesi Citizen, Arıkan Saat güvencesi ile yeniden Türkiye pazarına adım attı.

03 Mart 2020 Salı 14:41
Japon efsanesi Citizen, Yeniden Türkiye’de!

Japon efsanesi Citizen, Yeniden Türkiye’de!

Dünyanın en önemli kol saati markalarından, Japon saat efsanesi Citizen, Arıkan Saat güvencesi ile yeniden Türkiye pazarına adım attı.Dünyanın en büyük saat üreticilerinden Citizen, 1985 yılından bu yana 50’den fazla ülkede toplam 3.500’den fazla satış noktasında ürünleri tüketici ile buluşturan Arıkan Saat ile Türkiye pazarı için distribütörlük anlaşması imzaladı. Anlaşma ile bir süre önce pazardan çıkan Citizen, yeniden Türkiye’ye adım attı. 

Anlaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arıkan Saat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan: "Citizen’in Türkiye’de yeniden satışa sunulmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu önemli marka 90’lı yıllarda Türkiye’de en çok satılan saat markaları arasındaydı. Citizen, dünya genelindeki birkaç “saat makinesi” üreticilerinden biri konumunda. Japonya pazarında yüzde 34’lük payıyla ikinci sırada yer alıyor. Dünya genelinde ise yüze yakın ülkede satılıyor. Böylesine güçlü bir markayı, Japon efsanesini, mevcut modelleriyle 2020 yılından itibaren seçkin saatçilerde de satışa sunacağız” dedi.

Saat dünyasında ilklerin mimarı!

   Japonya’dan doğan ve dünyanın en iyi saat markalarından olan Citizen, geliştirdiği birçok ilkle saat dünyasında öne çıkıyor. Dünyanın ilk elektronik pilli saatini 1967 yılında piyasaya sunan Citizen, 1982’de ise 1.300 metreye kadar dayanıklı dalış saatini geliştirdi. 1993’de çok bölgeli ilk radyo kontrol saatini geliştiren marka, 1998’de ise ışık ve hareket gücüyle çalışan ilk hybrid saati ürün portföyüne ekledi. 

Son Güncelleme: 03.03.2020 14:45
Anahtar Kelimeler:
CitizenArıkan Saat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lenovo’dan kanser tedavisinde daha akıllı teknoloji çözümleri
Lenovo’dan kanser tedavisinde daha akıllı teknoloji çözümleri
Nasıl daha iyi uyuruz? | Uyku problemlerine dair çarpıcı gerçekler BBC Earth’te
Nasıl daha iyi uyuruz? | Uyku problemlerine dair çarpıcı gerçekler BBC Earth’te
Discovery araştırmalarına göre | ‘Televizyon’ tutkuları tetikliyor
Discovery araştırmalarına göre | ‘Televizyon’ tutkuları tetikliyor
Microsoft’tan 1 milyar dolarlık çevre yatırımı
Microsoft’tan 1 milyar dolarlık çevre yatırımı
Mitsubishi Electric Robotu 5G Teknolojisi ile Buluştu
Mitsubishi Electric Robotu 5G Teknolojisi ile Buluştu
Vodafone kodlama minibüsü Silivrikapı'da yola çıktı
Vodafone kodlama minibüsü Silivrikapı'da yola çıktı
Bayer Genç Bilim Elçileri, Kars’ta çocuklarla buluştu!
Bayer Genç Bilim Elçileri, Kars’ta çocuklarla buluştu!
Bir cisim yaklışıyor | Piramit büyüklüğünde dünyaya doğru geliyor
Bir cisim yaklışıyor | Piramit büyüklüğünde dünyaya doğru geliyor
İlk robot astronot Fedor göreve başladı
İlk robot astronot Fedor göreve başladı
Bilim dünyasını karıştıran iddia, Ay'da yaşam olabilir 
Bilim dünyasını karıştıran iddia, Ay'da yaşam olabilir 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim