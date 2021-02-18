NASA düğmeye bastı | Mars Canlı Yayın | Perseverance Mars'a iniyor



Mars'ta insanlık tarihinin en uzun süreli görev aracı Perseverance Mars Rover dakikalar sonra kızıl gezegene yumuşak iniş yapmaya hazırlanıyor. Türkiye saati ile 23.48'de Mars yüzeyine inecek olan Perseverance Mars Rover, Jezero kreteri yakınlarına inecek. 1 ton ağırlağındaki robotik aracın en önemli özelliği 10 yıl sonra topladığı kaya, toprak ve gaz örnekleriyle birlikte dünyaya geri dönecek olması.

Dünya ile Mars arasındaki 190 milyon kilometrelik mesafe nedeniyle, herhangi bir iletişimin ulaşma süresi yaklaşık 11 dakika. Bu nedenle eğer bir şeyler yanlış giderse, Dünya'daki kontrol merkezinin müdahale için zamanı olmayacak.

Kontrol tamamen Perseverance'taki otonom sistemlerde olacak. Direkt olarak geçmiş yaşam belirtisi araştıracak

Bu uzay aracı teknolojisini yakından takip etmeyenler için, Perseverance ile 2012 yılında Gale Kraterine indirilen Curiosity aracı arasındaki farkı yakalamak kolay değil. Ancak dış kaplamanın altında, Perseverance çok farklı bir donanıma sahip. Görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için özel enstrümanlarla donatıldı.

gezgini Kızıl Gezegene giriş, iniş ve inişe yaklaşırken, sosyal medya ve NASA'nın resmi sitesinde katılımcılara sanal etkinliklere ve etkinliklere katılmaya davet ediyor.

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan canlı yayın ve iniş yorumları, NASA TV Genel Kanalı ve ajansın web sitesinin yanı sıra NASA Uygulaması, YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Twitch, Daily'de devam ediyor.

Perseverance, Jezero Krateri'nde altı tekerleğin üzerine yumuşak bir şekilde inmek için gezgini üç halat üzerinde indirecek. İlk temasın ardından komuta kontrol sistemlerinin testlerinin bir hafta sormesi bekleniyor.

NASA İletişim Yöneticisi Marc Etkind, "Bildiğimiz bir şey varsa, o da Mars'a inişin asla kolay olmadığıdır" dedi. Ancak, NASA'nın beşinci Mars gezgini olan Perseverance, olağanüstü bir mühendislik geçmişine ve görev ekibine sahip. Bu heyecan verici etkinliği bizimle paylaşmaya tüm dünyayı davet etmekten heyecan duyuyoruz!"

Mars Perseverance nereye inecek?

Mars Perseverance, Jezero Krateri , Mars'ın kuzey yarım küresindeki Isidis Planitia bölgesinin batı kenarında yer alan 28 mil genişliğinde bir bölgeye inmesi planlandı.

Yaklaşık üç milyar yıl önce, Jezero, mineral tortular bakımından zengin, yakındaki eski bir nehir deltasıyla beslenen, yaklaşık 820 fit derinliğinde bir göle ev sahipliği yapıyordu.

Bilim adamlarının hayatı destekleyebileceğini düşündüğü türden bir yer olduğu düşünülüyor.

ABD Austin'deki Texas Üniversitesi'nde bir gezegen bilimci ve doktora sonrası araştırmacı olan Tim Goudge, 2018'de NOVA'ya "Bence bu sitenin sunduğu en heyecan verici şey bu olmalı" dedi.

