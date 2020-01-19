Aachen görkemli düğüne sahne oldu

Würselen'deki Kaufland Alışveriş Merkezi içerisindeki Kaya Fein Kost'un işletmeciliğini yapan başarılı işadamı Aydın KAYA'nın oğlu Ahmet KAYA görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Yaşar KAÇMAZ/ALMANYA

Aachen Event Center'da gerçekleşen düğün salonuna davetlilerin alkışları arasında meşaleler ve davul zurna eşliğinde giriş yapan Aleyna ve Ahmet KAYA çiftinin mutlulukları gözlerden kaçmadı.

SAHNE BOŞ KALMADI

Gelin ve damadın dansı ile başlayan eğlencede KÖSE ve KAYA ailelerinin mutluluklarına ortak olan davetliler, oyun pistini bir an olsun boş bırakmayarak halaylar ve oyun havaları ile doyasıya eğlendiler.

UNUTULMAZ GECE OLDU

Davetliler için herşeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü düğünde, takı merasimi ve pasta kesiminin ardından gecenin geç saatine kadar eğlenen misafirler unutulmaz bir gece yaşadılar.

HERKESE TEŞEKKÜR

Düğün sonrası görüşlerini bizimle paylaşan Würselen Kaya Fein Kost'un işletmecisi Aydın KAYA, "Bizim bu mutlu günümüzde yanımızda olan, uzakta olupta gelemeyen ama gerek telefonla gerekse mesajla kutlamada bulunan tüm dostlarımıza ve sevdiklerimize sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Bizlerde iyigunler.net ailesi olarak genç çiftler Aleyna ve Ahmet KAYA'ya bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar dilerken, yüzlerinin hep gülmesini Yüce Allah'tan temenni ederiz.