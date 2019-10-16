ABD'den HalkBank için yeniden düğmeye bastı





PKK'lı katillere binlerce TIR dolusu silah ve mühimmat sağlayan ABD, Suriye'de 'Kürt koridoru' ve 'Garnizon devlet' kuramayınca, Türkiye'ye yönelik saldırılarını çirkinlik boyutuna taşıdı. Amerikan medyasının körüklediği 'Türk düşmanlığı' ülke genelinde tüm kurumlara sıçradı. Geçtiğimiz yıl dünya gündeminde yer alan HalkBank davasının bir benzeri yeniden açılıyor. Manhattan'daki federal savcılar İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından Halkbank hakkında iddianame hazırladı .

ABD'de Manhattan'daki federal savcılar İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından Halkbank hakkında iddianame hazırladı. İddianamede "Halkbank'ın üst yönetimi yüksek düzeyli Türk hükümeti yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu" ifadeleri kullanıldı.