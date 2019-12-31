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Ameliyat masasında alev alan hasta can verdi

66 yaşındaki kadın sağlığına kavuşmak için gittiği hastanede ameliyat masasında yanarak öldü.

31 Aralık 2019 Salı 17:36
Ameliyat masasında alev alan hasta can verdi

Ameliyat masasında alev alan hasta can verdi

Pankreas kanseri olan 66 yaşındaki kadın ameliyat olmak için girdiği hastanede operasyon sırasında meydana gelen kazada can verdi.


Korkunç kaza Romanya'nın başkenti Bükreş'te meydana geldi. Yapılan bir ameliyat sırasında kullanılan alkol bazlı dezenfektan nedeniyle alev alan hasta hayatını kaybetti

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir hastanede gerçekleştirilen kanser ameliyatında trajik bir olay yaşandı.

Pankreas kanseri nedeniyle ameliyat masasına yatan 66 yaşındaki kadın, içerisinde alkol bulunan dezenfektan nedeniyle alev aldı. Ameliyat ekibinin alkollü dezenfektanın ardından elektrikli neşter kullandığı, bu nedenle talihsiz kadının alev aldığı öğrenildi.

Vücudunun yüzde 40'ının yandığı bildirilen kadının, olaydan 1 hafta sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Rumen polisi yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadının ailesi yerel medyaya yaptığı açıklamada, kendilerine olayla ilgili detay verilmediğini sadece bir kazanın gerçekleştiği bilgisininin iletildiğini söyledi.

Aile, "Bazı detayları basından öğrendik. Kimseyi suçlamıyoruz, sadece neler yaşandığını anlamaya çalışıyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Victor Costache, 'travmatik' olayın mutlaka araştırılacağını söyledi. Costache açıklamasında, "Ameliyat ekibi alkol temelli dezenfektanla elektrikli neşterin ameliyat sürecinde bir arada kullanılmaması gerektiğinin farkında olmalıydı" ifadelerini kullandı.


 

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