Amerika'da son durum | Kongre binasında silahlar patladı



Amerika karıştı. Kongre binasına yönelik baskında iki kişinin yaralandığı, otomatik silahla açılan ateş sırasında biri kadın iki kişinin vurulduğu iddia ediliyor. Göstericiler senato binasını ele geçirirken, çok sayıda önemli görevlinin odası talan edildi. Bu arada Başkan Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar kongredeki olaylara müdahale etmek için sevk etti.



Amerika'da başkanlık seçimleri sonrası ortaya çıkan belirsizliğin ardından Trump yanlıları ortalığı karıştırdı. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanları'ndan Henry Kissinger yaşanan olayları darbe girişimi olarak değerlendirdi.

Pentagon, Ulusal Muhafızları Washington'a gönderme talebini reddetti.



Kongre Salonu'nda silahlar çekildi. Açılan ateş sırasında yaralananların sayısının artmasından endişe ediliyor.

Trump destekçileri, Temsilciler Meclisi Lideri demokrat Nancy Pelosi'nin ofisine girdi.

ABD Kongre binasında en az iki kişi silahla vuruldu. Yaralananlar arasında bir genç kadın güvenlik güçleri tarafından güvenli alana taşındı.