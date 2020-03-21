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Amerika'da Coni'lerin ayak sesleri | ABD ordusu yönetime el koyabilir

Fransa'da ordu sokaklarda devriye geziyor, İtalya, Hollanda ve Ukrayna'da askerler korona ile mücadeleye destek veriyor, derken en çarpıcı haber ABD'den geldi. Ordu yönetime el koyabilir.

21 Mart 2020 Cumartesi 01:37
Amerika'da Coni'lerin ayak sesleri | ABD ordusu yönetime el koyabilir

Amerika'da ordunun ayak sesleri | Coniler yönetime el koyabilir 


Dünya adım adım koronavirüs kaynaklı kaotik ortama sürüklenirken, ülkeler ölümleri durdurabilmek için sıradışı yöntemlere başvuruyor. Amerika'da koronavirüs salgını nediyle ortaya çıkabilecek yönetim boşluğunu doldurmak için orduda hazırlıklar yapıldığı ortaya çıktı. Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre, ABD ordusu, Amerikan hükümetlerinin süretliliğini ve etkinliğini korumak için alarma geçirildi. 

Intelnews'te Joseph Fitsanakis imzasıyla yayınlanan analizde çarpıcı bilgiler yer alıyor. UFO araştırmacılarının yıllardır görüntülerini yayınladığı yer altı sığınakları ABD Başkanı ile bir yardımcısının ve CIA üst düzey yöneticileri ile kuvvet komutanlarının kalabileceği yerler şimdiden hazırlandı.

"Beyaz Saray yönetim kadrosuna muhtemel bir karantina  uygulaması yapılırsa hangi planlar devreye girer" sorusuna cevap arayan uzmanlar "Çok gizli acil durum planları çoktan devreye girmiş olabilir" yanıtı geliyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un son 25 yıldır Beyaz Saray'a alternatif uluslararası politikalar izlediğine dikkat çeken güvenlik uzmanları "Pentagon'un Ortadoğu ve Avrupa'da sürdürdüğü iktidarı Beyaz Sarayı kapsaması an meselesi. Pentagon bir kaosu bahane ederek yasalardan doğan hakkını kullanma yoluna gidebilir. Başkan adına yönetimi kontrol altında tutarsa buna kimse şaşırmasın" yorumunu yapıyor.


Amerika'nı yönetiminde son yıllarda en önemli yönetim birimlerini ele geçiren Neocon Evanjelistler, muhtemel bir askeri yönetimi uzun süredir teşvik eden açıklamalar yapıyor. Amerikan askeri yapılanması içinde varlığını yıllardır pekiştiren Evanjelik hareketin önde gelen isimleri Pentagon'da önemli görevlerde bulunuyor. Sıkı bir Evanjelist olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump tarafından koronavirüs ile mücadele için görevlendirilmişti. Pence, Türkiye'ye yönelik düşmanca hareketleri destekleyen, finanse eden BAE-Suudi Arabistan-Mısır-İsrail ittifakının kuruluşunda önemli rol oynamıştı. Pence terör örgütü PKK'nın silahlandırılması için yoğun çaba harcayan isimler arasırnda bulunuyor. 


ASKERLER YÜRÜTME YETKİSİNİ DEVRALABİLİR

Savunma Bakanı Mark T. Esper, 1 Şubat'ta, NORTHCOM'u ülke çapındaki salgın planlarını uygulamaya sevk eden bir dizi emir imzaladı. Esper ayrıca, kamuoyuna duyurulmayan 'Uyarı Emirleri'ni de (WARNORD) imzaladı. Esper bu emirle birlikte ABD Kuzey Komutanlığına, söz konusu olağanüstü faaliyetleri desteklemesi için 'konuşlanmaya hazırlanma' yetkisi vermiş oldu.

Fitsanakis'e göre bu yetkiler, yeni bir sivil liderlik ortaya çıkıncaya dek askeri yetkililere, ABD çapında yürütme yetkilerinin verileceği bir tür sıkıyönetimi de kapsıyor.

PENTAGON YÖNETMELİĞİNE UYGUN

William Arkin'in Newsweek'te yayınlanan yazısında Pentagon yönetmelikleri uyarınca, komutanların olağanüstü koşullarda kendi başlarına harekete geçme yetkileri vardır. Bu koşullar arasında 'önemli ölçüde can kaybı' gibi büyük ölçekli, beklenmedik toplumsal gelişmeler yer almakta.

Bu kurallar, ABD ordusu komuta kademesi tarafından Ekim 2018'de onayladı. Buna göre askeri yetkililer, olağanüstü koşullar oluşması durumunda, bir başka deyişle, 'Başkan tarafından önceden yetkilendirmenin mümkün olmadığı' yahut 'yerel makamların kontrolü kaybettiği' durumlarda, geçici olarak askeri idareyi tesis edebilecekler. 

Oysa yeni bir Trump dönemi Pentagon yönergesi, sıkıyönetim ilan edilen hallerde dahi sivil yönetime mümkün olan en kısa sürede geri dönülmesi gerektiğini vurguluyor. Bu fikir ayrılığının temelinde muhtemelen Başkan Trump'ın iktidarı kaybetme korkusu yatıyor.

ORDU, KITLIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YÖNETİME EL KOYABİLİR

William Arkin'in Newsweek'te yayınlanan analizine göre, Koronavirüs salgınının şiddeti, kendisini bu alanda savunmasız gören ordunun, gıda kıtlığı sonucu ortaya çıkabilecek yerel şiddet ve yağma olasılıkları da dahil olmak üzere olağanüstü durumlarda, olağanüstü durum planlarını devreye sokmaya itiyor. 

Buna göre, ülke liderlerinin salgın tarafından etkisiz hale getirilmeleri durumunda, daha önce hazırlanmış “çok gizli” acil durum planları devreye sokulacak. 

Newsweek'e göre, OCTAGON, FREEJACK ve ZODIAC olarak kodlanan bu planlara ek olarak, 'İç savaş sırasında vatan savunması', 'Acil durumlarda sivil makamların savunulması' ve 'Başkentin savunulması' gibi senaryolar da masada.

Bu bağlamda, sadece Washington'u korumak için değil, aynı zamanda bir tür sıkıyönetim olasılığına hazırlanması için de ABD Kuzey Komutanlığına (NORTHCOM), yaklaşık 3 hafta önce 'hazırlık emri' verildi.

Arkin, "Amerika General Terrence J. O'Shaughnessy'nin kim olduğunu öğrense iyi olur" diyor, zira o NORTHCOM komutanı olarak Washington'un tahliyesinden sorumlu olacak ve yeni bir sivil lider gelene kadar başkenti o yönetecek.

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Son Güncelleme: 21.03.2020 02:32
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