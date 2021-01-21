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Bağdat'ta teröristler yoksullar pazarını vurdu, 12 ölü var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, daha çok yoksulların alışveriş yaptığı meydan pazarına bombalı saldırı düzenledi, saldırıda 12 kişi can verdi.

21 Ocak 2021 Perşembe 12:11
Bağdat'ta teröristler yoksullar pazarını vurdu, 12 ölü var

Bağdat'ta teröristler yoksullar pazarını vurdu, 12 ölü var



Irak güne bombalı saldırı ile uyandı. Bağdat'ta Operasyonlar Komutanlığı yakınlarında her gün kurulan ve daha çok yoksul dar gelirlilerin gittiği meydan pazarı yoğun olarak Şii'lerin yaşadığı bölge olarak biliniyor.

Gelen ilk bilgilere göre terörist saldırı sırasında iki ayrı patlama oldu.

Çifte patlama ilk belirlemelere göre, 12 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. 

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı’nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandığı bildirildi. ,

Yerel yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Vahşi saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

Terör örgütü DEAŞ halen Irak'ın bazı şehirlerinde etkinliğini sürdürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
BağdatSaldırıPatlama
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