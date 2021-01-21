Bağdat'ta teröristler yoksullar pazarını vurdu, 12 ölü var
Irak güne bombalı saldırı ile uyandı. Bağdat'ta Operasyonlar Komutanlığı yakınlarında her gün kurulan ve daha çok yoksul dar gelirlilerin gittiği meydan pazarı yoğun olarak Şii'lerin yaşadığı bölge olarak biliniyor.
Gelen ilk bilgilere göre terörist saldırı sırasında iki ayrı patlama oldu.
Çifte patlama ilk belirlemelere göre, 12 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.
Yerel yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Vahşi saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü DEAŞ halen Irak'ın bazı şehirlerinde etkinliğini sürdürüyor.