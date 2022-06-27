

Baykar'dan Ukrayna'ya büyük jest | 3 İHA hediyesi





Ukrayna halkının Rus işgaline karşı en önemli moral kaynaklarından biri olan Türk yapımı İHA'ların sayısını artırmak için düzenlenen bağış kampanyaları devam ederken, BAYKAR tarihi bir kararı kamuoyu ile paylaştı. BAYKAR'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için 'Halkın Bayraktar'ı adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede tamamlandığını öğrendik" denilerek şu bilgiler yer aldı;

Baykar'dan duyuru!

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Announcement from Baykar!

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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY — BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022

Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular.

Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna halkına hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın Ukrayna'nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz.

Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz.

Baykar'ın üç dilde yayınlanan açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu. Açıklamaya Ukrayna'dan yüzlerce teşekkür mesajı eklendi.