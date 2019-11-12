Bolivya'da durum karışık, asker sokaklara indi, Morales Meksika'da





Bolivya'nın sosyalist devlet başkanı Evo Morales, muhalefetin ve göstericilerin baskısının ardından istifa ederken, ordu birlikleri karışıklığı önlemek için önemli kentlerde polis güçlerine destek vermeye başladı.



Rus basını Morales'in, Meksika'dan gelen bir uçakla ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Evo Morales, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika'ya teşekkür ederek, "Kardeşlerim, Meksika'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim" ifadelerini kullandı.



Bolivya Devlet Başkanı Yardımcısı Alvaro Garcia Linera, Meksika makamlarının Morales'e siyasi sığınma hakkı verdiğini ve böyle bir talepte bulunduğunu duyurmuştu.

Bolivya'da halkı erken seçime götürmek üzere geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez de yayımladığı video ile orduyu müdahaleye çağırmıştı.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.