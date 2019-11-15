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Çin: Batı basını Hong Kong gerçeklerinden uzak

Brezilya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Folha de Sao Paulo'da önceki gün yayımlanan makalede, Çin Medya Grubu Başkanı Shen Haixiong'un özel demecine yer verildi.

Çin: Batı basını Hong Kong gerçeklerinden uzak

Brezilya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Folha de Sao Paulo'da önceki gün yayımlanan makalede, Çin Medya Grubu Başkanı Shen Haixiong'un özel demecine yer verildi.

15 Kasım 2019 Cuma 08:50
Çin: Batı basını Hong Kong gerçeklerinden uzak

Çin: Batı basını Hong Kong gerçeklerinden uzak


Çin Medya Grubu Başkanı Shen Haixiong Brezilya'nın ünlü gazetesi Folha De Sao Paulo'ya yaptığı açıklamada, batılı ülkelerin Hong Kong'daki durum hakkında gerçeklerden uzak olduğunu söyledi.

Brezilya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Folha de Sao Paulo'da önceki gün yayımlanan makalede, Çin Medya Grubu Başkanı Shen Haixiong'un özel demecine yer verildi.

"Batı Basınındaki Hong Kong, Gerçeklerden Çok Uzak" başlıklı makalede, Shen Haixiong'un Hong Kong'daki durum hakkındaki değerlendirmeleri paylaşıldı.

Çin Medya Grubu Başkanı Shen Haixiong, Hong Kong'da meydana gelenlerin salt protestodan ziyade terör eylemi olarak görülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Batı basınına yansıyanların Çin topraklarının bir parçası olan Hong Kong'daki gerçeklerle ilişiği olmadığını belirten Shen Haixiong, "Batılı medya kuruluşları, özellikle Amerikan basını, Hong Kong'da yaşananların sadece bir parçasını haberlerinde kullandılar. Yazdıkları haberler gerçeklerden çok uzak. Kendi başkanları Trump bile bazı Amerikan medya kuruluşlarının haberlerine inanmıyor. " diye konuştu.

"Başka bir deyişle, Hong Kong'da yaşananları tüm gerçekliğiyle ifade etmek istiyorum. Bu radikal eylemler artık terör faaliyetleri haline geldi. " ifadesini kullanan Shen, geçen hafta sonu göstericilerle diyalog kurmaya çalışan masum bir sivilin, üzerine benzin dökülerek yakıldığını hatırlattı.

Kendisinin de bir muhabir olduğundan gururla söz eden Shen, uzun yıllar Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da çalıştığını anımsattı. Kuzey Amerika'da yer alan bazı medya kuruluşlarının profesyonel anlamda büyük eksikliklere sahip olduğuna dikkat çeken Shen Haixiong, çünkü her şeyden önce gerçeklere saygı göstermenin önemli olduğunu vurguladı.

Çin'de internet denetimi hakkındaki sorulara yanıt veren Başkan Shen Haixiong, "Çinli internet kullanıcıları, bazı internet sitelerine neden erişemediklerini sorgulamaktan çok, internette Çin hakkında çıkan haberlerin gerçekliğini sorguluyorlar." dedi.

Çin ve Brezilya arasındaki medya işbirliğine de değinen Shen Haixiong'un verdiği bilgilere göre, Çin Medya Grubu ve Brezilyalı Grupo Bandeirantes de Comunicaçao şirketi arasında kısa süre önce işbirliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşme gereğince, "Uzun Bir Yoldayız" ve "Xi'nin Klasiklerden Alıntıları" adlı belgesel filmler ile "Çin'den Hikâyeler" adlı televizyon programı yayınlanacak.

Ayrıca ÇMG'ye bağlı Çin Global Televizyon Ağı'nın (CGTN) Brezilya'da yayın yapmaya başlayıp başlamayacağı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Shen, "Bu, iyi bir seçenek ve uygulanabilirliği yüksek" ifadesini kullandı. Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu

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