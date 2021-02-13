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Doğu Türkistan'da zulüm var | Türk yurdunu, Türk çocuğuna çok gördüler

Doğu Türkistan'da Çin zulmüne sessiz kalan iktidar. işkence ve tecavüzü duyurmaya çalışan Uygur Türkleri'ne göz açtırmıyor.

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:11
Doğu Türkistan'da zulüm var | Türk yurdunu, Türk çocuğuna çok gördüler

Doğu Türkistan'da zulüm var | Türk yurdunu, Türk çocuğuna çok gördüler

Türkiye'yi dolduran 5 milyon arabı 'Ensar'dan sayan AK Parti iktidarı, Ata yurdu Doğu Türkistan'da Çin zulmüne karşı sessizliğini sürdürüyor. İktidarın küçük ortağı sözde 'Milliyetçi' sözde 'Turancı' MHP'nin mangalda kül bırakmayan yöneticilerinden ise aylardır tek bir söz yok. Ankara'da polisin zor kullanarak Çin zulmünü duyurmaya çalışan Doğu Türkistanlı Türklere yönelik uygulamanın bir benzeri bu kez Kayseri'de yaşandı.

Cuma Namazı sonrası kadın ve genç kızları zor kullanarak dağıtan polislerin uygulamasına vatandaşlardan tepki yağdı. Bu arada Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistanlı kadınların Aile Nöbeti devam ediyor. 

SİSTEMATİK TECAVÜZ VE SÜRGÜNLER DURMUYOR

Doğu Türkistan'ı son 10 yıldır cezaevine çeviren Çin yönetimi, kendi anayasasında yer alan Uygur Özer yönetiminin tüm yetkilerini adeta gasp etti. Bağımsız batılı yayın kuruluşlarında Çin yönetiminin, Uygur Türkleri'ne yönelik insanlık dışı uygulamalarını anlatırken, utan verici yöntemler ekranlara yansıyor. Pekin yönetiminin Türk kızlarını yetişkin erkeklerle zorla evlendirmesinden, karşı çıkan kadın ve genç kızlara sistematik tecavüzlere, çocukların ailelerinden zorla kopartılmasından, genç kızların Çin'in değişik eyaletlerinde 'Çalışma Kamp'larına zorla götürülmesine kadar utanç verici uygulamalara en sert tepkiyi göstermesi gereken Ankara adeta üç maymunları oynuyor.
Suriye'de iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen 4.5 milyon kişiyi 'Ensar' ilan eden, her gösteri ve mitinginde 'Rabia'sını gösteren yöneticiler, işkence ve zulümlerin en ağırını yaşayan Uygur Türkleri'ne karşı duyarsızlık kamuoyunda sert tepkilere neden oluyor. 


Filistin'in haklı davasını savunurken mangalda kül bırakmayan AKP'li politikacıların Çin faşizminin, Nazi yöntemlerinden daha beter uygulamalarına karşı sessiz kalması, Türkçü, Turancı Milliyetçi duyarlılığı ile bilinen MHP yöneticilerinin ise Doğu Türkistan'ı adeta lügatlarından çıkarması 'İbretle' takip ediliyor.


HDP'nin bile kınadığı Çin zulmü karşısında günlerdir Ankara ve İstanbul'da sessiz protestolarını sürdüren Doğu Türkistanlı kadın ve çocuklara, Türk Polisi'nin sert müdahalesi sosyal medyada tepkilere neden oluyor. 
Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistanlı vatandaşlarımızın gösterisi sırasında küçük yaşta kız çocuğunu zorla polis aracına bindirilmesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun tepkisine neden oldu.

Anahtar Kelimeler:
Doğu TürkistanKayseriAnkaraİstanbul
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