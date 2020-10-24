Ermenistan Karabağ'da tokat yedikçe sivillere saldırıyor

Karabağ'da tüm cephelerde ağır kayıplar veren Ermenistan, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Terter ve Berde'de yine sivilleri hedef alan Ermenistan saldırısında, 16 yaşındaki bir genç, evinin bahçesinde hayatını kaybetti. Bu arada Ervian yönetimi kendi halkından sakladığı öldürülen askerlerini kepçelerle zalimane bir yöntemle toplu olarak gömdüğü iddia edildi. Sosyal medyada bir Ermeni kepçe operatörü tarafından çekilen görüntülerde kamyonlarla bilinmeyen ormanlık alana getirilen yüzlerce ermeni askerinin cesedi toplu olarak gömülerken, bir sağlık çalışanının hastane bodrum katına atılan yüzlerce ceset videosunu izleyenler dehşete düşüyor.

Ermenistan ateşkesi i̇hlal etti̇. Dün gece ve bu sabah Azerbaycan mevzi̇leri̇ne top ve havanla saldırdı.

HACIYEV: 16 YAŞINDAKİ ORHAN, EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıya ilişkin açıklama yapan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın sivillere karşı bir savaş sürdüğünü söyleyerek "16 yaşındaki Orhan, Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda evinin bahçesinde öldürüldü" dedi.

Azerbaycan ordusu meşru müdafaa hakkını kullanarak karşılık verdi̇. Ermeni̇ güçleri̇ ağır darbe aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Ermeni̇stan'ın saldırıları gece boyunca Ağdere, Hocavend, Füzuli̇, Hadrut ve Gubadlı'da yoğunlaştı.

Azerbaycan ordusu Hocavend, Füzuli̇ ve Gubadlı'da Ermeni̇ güçleri̇ne büyük zai̇yat verdi̇. Si̇lah, mühi̇mmat ve yakıt depoları i̇mha edi̇len Ermeni̇stan güçleri̇ geri̇ çeki̇lmek zorunda kaldı. Azerbaycan ordusu ayrıca Ermeni̇stan güçleri̇ni̇n bi̇rkaç destek noktasını i̇mha etti̇, önemli̇ i̇leti̇şi̇m hatlarını kontrol altına aldı.

Strateji̇k tepeler de Ermeni̇ i̇şgali̇nden kurtarıldı. Ermeni̇stan'a ai̇t hedefleri̇n vurulmasina i̇li̇şki̇n görüntüler de yi̇ne Azerbaycan Savunma Bakanliği tarafından paylaşıldı.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir de uyarı yapıldı. Bu uyarıda "Ermeni̇stan'ın yaydığı yalan haberlere, yaptıkları dezenformasyona i̇nanmayın" deni̇ldi̇.



