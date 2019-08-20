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İdlip'te Rusya çatışmalara katıldığını duyurdu

Terör örgütlerinin cirit attığı, Rusya, ABD, Suriye ordusu ve İran yanlısı milislerinin güç mücadelesi verdiği, Amerika'nın destek verdiği PKK'lı teröristlerin cirit attığı İdlip çevresinde TSK'nın işi zorlaşıyor..

İdlip'te Rusya çatışmalara katıldığını duyurdu

Terör örgütlerinin cirit attığı, Rusya, ABD, Suriye ordusu ve İran yanlısı milislerinin güç mücadelesi verdiği, Amerika'nın destek verdiği PKK'lı teröristlerin cirit attığı İdlip çevresinde TSK'nın işi zorlaşıyor..

20 Ağustos 2019 Salı 15:56
İdlip'te Rusya çatışmalara katıldığını duyurdu

İdlip'te Rusya çatışmalara katıldığını duyurdu



Bir yanda Suriye rejim güçleri, diğer ABD destekli terör örgütü PKK, İsrail'in el altından kışkırttığı DEAŞ artıkları ile, BAE ve Suud rejiminin milyonlarca dolar destek verdiği silahlı teröristler İdlip çevresini adeta akrep kuyusu haline getirdi. Son olarak Suriye birliklerinin İdlip çevresinede TSK güçleri ile karşı karşıya gelmesinin ardınadan Rusya da bölgede askeri operasyonlara katıldığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin de İdlib'deki operasyona katıldığını duyurdu..

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusuna bağlı askerlerinin İdlib'de sürdürülen operasyona katıldığı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
IdlipTSKABDPKKDEAŞSuriyeİsrailHamas
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