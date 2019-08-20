İdlip'te Rusya çatışmalara katıldığını duyurdu





Bir yanda Suriye rejim güçleri, diğer ABD destekli terör örgütü PKK, İsrail'in el altından kışkırttığı DEAŞ artıkları ile, BAE ve Suud rejiminin milyonlarca dolar destek verdiği silahlı teröristler İdlip çevresini adeta akrep kuyusu haline getirdi. Son olarak Suriye birliklerinin İdlip çevresinede TSK güçleri ile karşı karşıya gelmesinin ardınadan Rusya da bölgede askeri operasyonlara katıldığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin de İdlib'deki operasyona katıldığını duyurdu..

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusuna bağlı askerlerinin İdlib'de sürdürülen operasyona katıldığı açıklandı.