İran, Cumhurbaşkanı'nı kurtarmaya çalışıyor

Dünya, İran'da meydana gelen helikopter kazasına kilitlendi. İçinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile üst düzey yöneticilerinin bulunduğu helikopter kaza yaptığı bildirildi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti. İran İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin zorunlu iniş yaptığını doğruladı. Reisi'nin bir suikaste mi, yoksa kazaya mı kurban gittiği konusunda bilgi kirliliği yaşanıyor. İran ile Azerbaycan arasında gerginliğin giderildiği bir dönemde Reisi'nin kaza geçirmesi örnek gösterilerek komplo teorileri üzerinde duruluyor.

İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, kurtarma ekipleri İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de aralarında bulunduğu bir heyetle seyahat ederken “bir kazaya” karışan bir helikoptere ulaşmaya çalışıyor.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti. İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.



Helikopterin, sisli havada zor bir iniş yaptığı ve içindekilerden bazılarının da acil merkezleri arayıp durumu bildirdiği kaydedildi.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına başladığı sisli havada helikopteri aramaya devam ettikleri ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanının da bu helikopterde bulunduğu öne sürüldü. Ancak bu haber daha sonra yalanlandı.

Reisi'nin, en son ülkenin Doğu Azerbaycan eyaletinde seyahat halinde olduğu kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DOĞRULADI

İran İçişleri Bakanı Vahidi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Vahidi şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı."

Kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir" ifadelerini kullandı.

ALİYEV-REİSİ GÖRÜŞMESİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan-İran sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Reisi iki ülke sınırında bir araya geldi.

Reisi, burada yaptığı konuşmada, Aliyev'le yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, bugün iki önemli projenin açılışını yapacaklarını belirterek, "Bu projeler, İran ile Azerbaycan'ın bu gibi çok önemli büyük projeleri hayata geçirebileceğinin göstergesidir. Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız" şeklinde konuştu.

Aliyev de bugünkü görüşme ve törenin İran-Azerbaycan ilişkileri tarihinde güzel ve parlak bir sayfa olarak kalacağını vurguladı.

Açılışını yapacakları projenin teknik açıdan çok önemli olduğunu ve aynı zamanda iki halkı, iki devleti daha da yakınlaştıracağını söyleyen Aliyev, şöyle devam etti:

"Halkımızın ortak başarısı elbette dostlarımızı mutlu ediyor. Beğenmeyenler ise kendi işlerine baksa daha iyi olur. İran ve Azerbaycan devletleri bugün çok güçlü ortak siyasi irade ortaya koydu, birlikte olduğumuzu ve birlikte olmaya devam edeceğimizi kendi halklarına ve tüm dünyaya açıkça ilan etti. Önemli olan budur. İran-Azerbaycan ilişkileri bölgemizde istikrarın önemli şartıdır. Elbette böylesine güzel bir proje halkımızın refahını, istihdamı artıracak, dolayısıyla başarıya giden bir sonraki adım olacaktır. Gelecekte buna benzer pek çok ortak projenin olacağına eminim."



Aliyev ve Reisi görüşme sonrası Aras Nehri üzerinde iki ülke tarafından ortaklaşa inşa edilen Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını gerçekleştirdi.

'ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN YAPILAMIYOR'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopteri arama kurtarma çalışmalarının yoğun sis kaynaklı olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi.

İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.



