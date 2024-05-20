İran Yasta | Reisi hayatını kaybetti | Helikopteri Türk İHA'sı buldu

Reisi'nin düşen helikopteri Türk İHA'sı buldu



İran Yasta. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin içinde bulunduğu Amerikan yapımın Bell tipi helikopter ülkenin kuzey batı kesimlerinde düşmesinin ardından acı haber sabaha karşı geldi. Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati’nin yaşıyor olma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Bu arada Akıncı Türk İHA'sı tarafından bulunan enkazla ilgili görüntüler İran TV'lerinde geniş yer buldu.

Dünya bu gece Türk mühendisleri konuşur.



????????İran devlet televizyonu, cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin İHA tarafından tespit edilerek bulunduğunu doğruladı. pic.twitter.com/VHjfmGvTv1 — Nigar Ogeday???????????????????????????????????????????????????????????????? (@ogeday_nigar) May 20, 2024



İran halkı sabaha kadar ülkede yayın yapan TV kanalları ile internet üzerinden gelişmeleri takip ederken, sabah erken saatlerde Reisi'nin hayatta olmayacağına dair ilk sinyaller verildi. Sabaha kadar sokaklarda dualar okuyan İran halkı, Reisi'nin kurtarılması için umutla bekledi.

Sabah erken saatlerinde ise düşen helikoptere ait enkaz, Türkiye'den gelen Akıncı İHA tarafından bulunduğu, söz konusu askeri aracın görevini başarıyla tamamlayarak yurda döndüğü bilgisi geldi. Ancak bölgede yoğunlaşan sis, enkaza ulaşımı engelledi.

Öte yandan, İran TV'lerinde spikerlerin siyah giymesi dikkat çekti. Burada görev yapan gazeteciler, İran halkının yasa hazırlandığı yorumunu yaptı.

İran medyası, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletinde sili hava koşullarında acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Reisi’yi taşıyan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati’nin de bulunduğu ifade edildi.

İran Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanını taşıyan helikoptere ilişkin olay raporunun alınması üzerine Kızılay Derneği tarafından kurtarma ekipleri, İHA ve diğer gerekli ekipmanlar, arama çalışmaları için bölgeye gönderildi. Olayın gerçekleştiği yer Kalibar ve Warzghan bölgesi olarak açıklandı. Burası ormanlık, erişilemez ve şu anda sisli” denildi.