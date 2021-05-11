

Kazan'da okula saldırı | 11 ölü var



Rusya'da okulların açıldığı ilk gün, acı haber Tataristan'dan geldi. Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.

Gelen ilk bilgilere göre 11 ölü var. Saldırının faili olduğu sanılan bir genç gözaltında.

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir okula kimliği bilinmeyen kişilerce ateş açıldı, ardından okulun içinde patlama meydana geldi.

Önce 6 öğrenci ve 1 öğretmenin öldüğü bilgisi paylaşıldı ama bölgedeki acil durumlar hizmetlerinden bir sözcü de ölü sayısının 11'e çıktığını aktardı.

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir sözcü Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçleri saldırının arkasında olduğundan şüphelenilen 17 yaşındaki bir genci gözaltına aldı” dedi.