Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı, 40 ölü var





Rusya’nın başkenti Moskova’nın en gösterişli konser salonlarından biri olan Crocus City Hall'de düzenlenen etkinlik kana bulandı. İlk bilgilere göre 15 kişi can verdi. Bu sayı kısa süre sonra 40 olarak açıklandı. Putin'in seçim zaferinin ardından gerçekleşen olaydan önce ABD Büyükelçiliği'nin terörist saldırı konusunda uyarıda bulunduğu bilgileri geliyor. Bazı Rus medya kanalları can kaybı sayısının 50'nin üzerinde olduğunu iddia ediliyor. Kanlı saldırının meydana geldiği fuar alanı AVM ve eğlence kompleksi Azerbaycan Türkü Emin Ağalarov'a ait Crocus Grubu SSCB döneminde yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştı

Rusya'nın SSCB döneminde kurulan ülkenin en eski HardRock gruplarından birinin konseri sırasında düzenlenen terör saldırısında molotof kokteyllerinin de atıldığı ortaya çıktı. En az 4 kişi olduğu görülen saldarganların sivilleri hedef aldığı görülüyor.

Son dakika... Moskova'da konser salonuna saldırı: Ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Moskova Merkezinde bulunan "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor.

Çok sayıda yaralının konser salonunun bodrum katına sığındığı bildirilirken çıkan yangında dev çatının alev alarak çöktüğü öğrenildi.