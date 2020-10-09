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Moskova'da Karabağ pazarlığı | 8 saatlik görüşme işgali bitirecek mi?

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tuttuğu yetmezmiş gibi, ağır silahlarla sivillere yönelik saldırılarını sürdüren Ermenistan'la Moskova'da ilk temas.

09 Ekim 2020 Cuma 23:05
Moskova'da Karabağ pazarlığı | 8 saatlik görüşme işgali bitirecek mi?

Moskova'da Karabağ pazarlığı | 8 saatlik görüşme işgali bitirecek mi?



Ermenistan güçleri işgal ettiği Azerbaycan topraklarında bozguna uğrarken, devreye giren Rusya'nın, Moskova'da organize ettiği toplantı 8 saat sürdü. Haberi yayına aldığımız saatlerde kritik görüşme devam ediyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısı ile Moskova'ya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Dağlık Karabağ toplantısının başladığı belirtildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir araya geldi.

Rusya lideri Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'ya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi.

Rusya'nın çağrısı ile Moskova'ya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Dağlık Karabağ konulu toplantısı başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'da ateşkes, esir ve ölü takası konularında Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nı Moskova’da toplantıya davet etmesi üzerine iki ülkeden olumlu cevap gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'ın ev sahipliğinde Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlık konutunda bir araya gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un görüşmesi 16.30'da başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova toplantının başladığı an üçlü görüşmeye dair çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Son Güncelleme: 09.10.2020 23:08
Anahtar Kelimeler:
KarabağMoskovaAzerbaycan
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