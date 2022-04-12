New York Metrosu'nda silahlı saldırı, 16 yaralı var



Amerika'da yaşanan silahlı saldırı şoku. New York'da Brooklyn Metro İstasyonu'nda sis bombası atan saldırgan daha sonra rast gele ateş açtı. En az 16 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Amerika'nın New York kentindeki Brooklyn metro istasyonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 16 kişi yaralandı. Bölgede patlayıcıların tespit edildiği belirtildi. New York polisi ise daha sonraki açıklamasında "Şu anda aktif patlayıcı yok" dedi.



ABD’nin New York kentinde metro istasyonunda meydana gelen silahlı saldırı sonucu 13 kişi yaralandı.New York Post gazetesine konuşan görgü tanıkları, gaz maskesi takan ve tanınmamak için MTA çalışanına benzer bir tür kıyafet giyen bir kişinin etrafa rastgele ateş açtığını ve daha sonra olay yerinden kaçtığını açıkladı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Olayın, Sunset Park’ta D, N, R hatlarının yer aldığı 36’ncı caddedeki metro istasyonunda ABD saati ile sabah 08.30 sularında meydana geldiği aktarıldı.

Olayın terör saldırısı mı yoksa bireysel bir saldırı mı olup olmadığıyla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, caddenin kapatıldığı, kentteki metro seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Görgü tanıkları, Brooklyn bölgesinde halk arasında panik yaşandığını da duyurdu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın New York’ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Psaki, “Başkan Biden, New York metrosundakji silahlı saldırıyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Beyaz Saray'ın kıdemli personeli, gerektiğinde yardım sunmak için Belediye Başkanı Adams ve Polis Komiseri Sewell ile temas halinde” dedi.

