Rusya, Ukrayna'yı vurmaya başladı | Kiev'den yardım çığlığı





Rusya ile Ukrayna arasında tüm köprüler atıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya karşı özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Askeri operasyon kararının açıklanmasının ardından Kiev'deki patlama seslerinin ardından halk şehri terk etmeye başladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı 17 ayrı bölgede patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Bu arada Belarus üzerinden Rus askerlerinin Ukrayna topraklarına girdiği iddia edildi.

Başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Rusya Kerç Boğazını ulaşıma kapattı. Rusya'nın bu adımı ile Ukrayna'nın önemli limanlarının bulunduğu Azak Denizi'ne uluslararası erişim durduruldu.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak, Ukrayna Parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden Kuzey Akım 2 Projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Rusya-Ukrayna krizinde 24 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler şu şekilde:

09.26: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayarak, Washington'un Kiev'e yardım sunmaya hazırlandığını söyledi. Zelenskiy, "Bir dakika önce Başkan Biden ile görüştüm. ABD şimdiden uluslararası yardım hazırlamaya başladı" dedi.

Video Harkov'de çekildi



Rusya Nüfusun yoğun olduğu bölgelere çoklu fırlatma roket sistemi (Smerch füzesi) ile saldırdı.



Bu tür silahlarla saldırmak savaş suçudur. https://t.co/fQRXu9fW8F — Nazgul Kenzhetay (@nazgulkenzhetay) February 24, 2022

09.18: Ukrayna parlamentosu ülkede sıkıyönetim ilan etti.

09.16: İtalya Başbakanı Draghi, Rusya'nın Ukrayna saldırısının "gereksiz ve yersiz" olduğunu söyledi.

09.14: Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu

09.09: Dışişleri Bakanlığı: "Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır."

Ukrayna'da halk panik içinde...halkın içinden sizlere durumu aktarmaya çalışacağım.



Şahsen kaçmıyorum, Korkmuyorum, hatta panikte yapmıyor... pic.twitter.com/zP2mQOoeyn — Gulsum Khalilova (@KhalilovaGulsum) February 24, 2022

09.04: Almanya Ekonomi Bakanı, Rusya'nın Ukrayna saldırısının ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacağını söyledi.

09.03: Ria haber ajansının haberine göre; Rusya, Rus uçaklarının Ukrayna tarafından düşürüldüğü yönündeki haberleri yalanladı.

08.47: Ukrayna ordusu, 5 Rus uçağı ile 1 helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Rusya bu açıklamayı yalanladı.

08.33: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Biden, "Zelenskiy benden dünya liderlerini, Putin'in alçakça saldırısına açıkça karşı çıkamaya ve Ukrayna halkına destek vermeye çağırmamı istedi. Yarın (bugün) G7 liderleri ile görüşeceğim, ABD ile ortakları ve müttefikleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak.

08.16: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı.

08.09: Odessa'da benzin kuyrukları oluşmaya başladı.

08.08: Zelenskiy, "Rus füze saldırıları Ukrayna altyapısını ve sınır muhafızlarını vurdu" dedi.

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Ukrayna Türkiye'den yardım istedi

07.45: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ise, "Rusya, Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

07.59: Rusya Savunma Bakanlığı: Yüksek hassasiyetli silahlar Ukrayna ordusunun altyapısı etkisiz hale getiriyor. Siviller vurulmuyor.

07.54: Zelenskiy, ülkenin tüm bölgelerinde sıkıyönetim ilan edileceğini söyledi.

07.48: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği ve sayısız sivilin hayatını riske atan pervasız saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve Avrupa-Atlantik güvenliğine ciddi bir tehdittir. #NATO Müttefikler Rusya'nın yenilenen saldırganlığını ele almak için bir araya gelecekler" dedi.

07.05: Ukrayna'nın BM Büyükelçisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın savaş ilan ettiğini ve bunu durdurmanın Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğunda olduğunu söyledi. Kyslytsya, "Savaş suçluları için araf yoktur, doğrudan cehenneme giderler" dedi. Rusya BM Büyükelçisi Vassily Nebizia ise, "Bu bir savaş değil, askeri operasyon" açıklaması yaptı. Nebizia, operasyonun Ukrayna halkına karşı değil Kiev'deki cuntaya karşı olduğunu söyledi.

