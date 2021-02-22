Türkiye'den Batı Şeria'ya gönderilen mallara İsrail'de el konuldu



İsrail Savunma Bakanlığı Türkiye'den HAMAS'ın kontrolündeki bir şirket tarafından Türkiye'den gönderilen mallara ve paraya el koyduğuğun açıkladı. Açıklamada terör örgütünün operatörleri finanse etme çabası olduğu belirtilerek "Ticari mallarla dolu nakliye konteynırlarının yanı sıra 120.000 doların üzerinde el konuldu" denildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İsrail'in geçen ay Filistinli terör grubu Hamas'ın Türkiye'den Batı Şeria'daki görevlilerine para aktarma çabası olduğunu söylediği şekilde 120 bin doların üzerinde ve yüz binlerce şekel değerinde mal ele geçirdiğini söyledi.

El koymalar, Savunma Bakanlığı'nın Terörle Mücadele Finansmanı Ulusal Bürosu, Shin Bet güvenlik servisi ve Gümrük Dairesi tarafından yapılan ortak bir soruşturmanın sonucudur.

İKİ ŞİRKETİN BANKA HESAPLARI DONDURULDU

121.402 dolarlık paraya, dört kişi ve iki şirketin banka hesaplarından el konuldu. Bakanlık ayrıca, Türkiye'den Aşdod Limanı'na gönderilen çok sayıda nakliye konteyneri ve içeriklerine de el konulduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı, Hamas'ın görevlilerine para gönderme yolunun artık engellendiğini sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı Benny Gantz para ve mallara el koyma emrini 26 Ocak'ta imzaladı, ancak operasyon Pazartesi gününe kadar kamuoyuna açıklanmadı. Bakanın bir sözcüsü zamanlama hakkında yorum yapmayı reddetti.



Savunma Bakanlığı'na göre, para ve mallar Hamas tarafından iki Türk şirketi, Sense Sanitary Company ve Tikkno Plus Ic Ve Dis aracılığıyla transfer ediliyordu.Bakanlık, "Bunlar, Türkiye'de yaşayan Hamas ajanları Abdallah Fuqaha ve Nablus bölgesinden Ayman al-Massri'ye aitti" dedi.Fuqaha ve el-Massri'ye ek olarak, el koyma emirleri, her ikisi de Türkiye'den Seleme Aziz Muhammed Mari ve Yussef Taher Mahmud el-Karem'in fonlarına da el koydu.

Bakanlığının, Şin Bet'in ve Gümrük İdaresinin çabalarına övgüde bulunan Gantz, "Teröre karşı acımasız olmaya ve var olduğu her yerde - İsrail'de ya da ötesinde - altyapısının izini sürmeye devam edeceğiz" dedi.

Haber: JUDAH ARİ GROSS

Kaynak: Timesofisrael.com

Türkçe: Rafael Sadi