Almanya paranın musluğunu açtı

Haber: Yaşar KAÇMAZ

Almanya'da 130 milyar Euro'luk yeni yapılandırma paketi açıklandı.

■Çocuk başına 300 euro bonus ödenecek.

■Elektrik fiyatlarında indirim yapılacak. *Elektrikli araçlara verilen teşvik 2 katına çıkacak.

■KDV, 1 Temmuz 31 Temmuz arası yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşecek.

■2021 yılında sosyal sigorta ödemeleri en fazla yüzde 40 olacak.

■Elektrik fiyatları 2021 yılında kw başına 6,5 cent olacak.

■Ayrıca 50 milyar euroluk gelecek paketi açıklandı. İklim koruma, dijitalleşme ve inovasyon teşvik edilecek.

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Hollanda Türkiye'ye tatile gideceklere dönüşte karantina uygulayacağını açıkladı.

Hollanda hükümeti, vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere tatile gitmeme çağrısında bulundu. Hükümet, Türkiye'yi "zorunlu haller dışında seyahat edilmemesi gereken ülkeleri" kapsayan turuncu listeden çıkarmadı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, AB dışındaki ülkelerden gelenler 15 gün karantinaya tabi tutulacak.

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Belçika'da restoran ve kafelerin açılacağı bildirilirken, camilerinde yeniden hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.

Başbakan Sophie Wilmes, “Kafe, restoran ve barlar, masalar arasında 1,5 metre mesafenin koruması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açılabilir.” duyurusunu yaptı.

Wilmes, tüm siparişlerin masada verilmesi ve garsonların maske takması gerektiğini belirterek, kafe, restoran ve barların gece saat 01.00’e kadar açık kalabileceğini kaydetti.