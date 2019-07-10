Ayı otomobil kaçırdı, kaza yaptı şehir karıştı



Daha önce maymunların neden olduğu trafik kazaları, silahlı yaralamalara ayılar da karıştı. Amkerika'da kapısı kilitlenmeyen bir otomobil ormandan gelen ayı tarafından kaçırıldı. Boulder kentinde meydana gelen ilginç olayda ayının kaçırdığı araba kullanılamaz hale gelirken, yaralanan ayı ormana kaçarak saklandı.

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Boulder Şerif Ofisi’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, hayvanın kilidi açık arabanın içine girdiği ama kapının aniden üzerine kapandığı belirtildi. Arabanın içinden çıkmaya çalışan ayı, vitesin değişmesine neden oldu. Otomobil tepeden aşağıya inerek bir ağaca çarptı. Ağaca çarptıktan sonra ayı arabadan çıkmayı başardı.

Kaza sonucu arabada ağır hasar meydana geldi. Ayı kaçarak saklandı. Polis, yerel sakinlerden araçları açık bırakmamaya çağırdı.

