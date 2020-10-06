Azerbayca'da son durum | Ermeni mevzilerinin çimentosu İran'dan gelmiş



Tam 30 yıldır Karabağ'da Ermenistan işgaline en sinsi desteğin, ülke adının sonuna İslam Cumhuriyeti ekleyen İran'dan geldi. Ermeni katilleri koruyan sığınaklar, Müslüman Türk halkına ölüm kusan mevzileri daha güvenli hale getiren çimento ve betonlar İran'dan, İran İslam Cumhuriyeti'nden yollanmış.

KATİLLERE İRAN KALKAN OLMUŞ



İran'ın Ermenistan'a olan desteği yıllardır biliniyor. Ancak Ermeni işgalcilere verdiği sinsi desteğin boyutları, işgalin bittiği günlerde yeni yeni ortaya çıkıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin sinsi mollaları, "Türk birliğinin önüne geçme" bahanesiyle, çeyrek asırdır Ermeni katillere silah, cephane dahil her türlü desteği verdiği ortaya çıktı.

Azerbaycan Türk ordusunun, Karabağ harekatının başlamasından iki gün sonra, Tebriz'de patlak veren gösterilerde, Ermenistan'a TIR'larla gönderilen tank ve zıhlı personel taşıyıcılarının ateşe verilmesiyle ayyuka çıkan sinsi desteğin boyutları kendini göstermeye başladı.

Azerbaycan'da kendi halkının soydaşlarına ölüm kusan, Ermeni askerlerinin gıda, su, cephane ihtiyaclarını karşılamaktan utanmayan İran yönetiminin, yıllardır Karabağ'a her türlü yardımı verdiği belirlendi.

Şeyh Subhi Tufeyli bu durumu bakın nasıl anlatıyor?



Bir milyona yakın insanın evlerini terk etmesine neden olan Ermeni işgali süresince, Tahran'da tuzu kuru İslami molların, oluk oluk müslüman kanı dökmekten çekinmeyen çetelere kol kanat gerdiği kanıtlarıyla ortaya çıktı. Ermeni mevzilerinde bulunan yiyeceklerin tamamının İran'dan geldiği, beton mazgallar, mevzi yapımında kullanılan inşaat demirleri ve çimentolarında aynı ülkeden gönderildiği video görüntüleriyle ortaya çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın görüntülerinde yer alan Soufian Cement Co adlı çimento fabrikasının da Tebriz'de faaliyet gösterdiği biliniyor.

