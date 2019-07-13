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Dalaman Londra uçağında ırkçı saldırı 

İngiliz kadın yolcunun ırkçı saldırısı yüzünden Dalaman Londra uçağı 1.5 saat geçikmeyle havalandı. 

Dalaman Londra uçağında ırkçı saldırı 

İngiliz kadın yolcunun ırkçı saldırısı yüzünden Dalaman Londra uçağı 1.5 saat geçikmeyle havalandı. 

13 Temmuz 2019 Cumartesi 22:49
Dalaman Londra uçağında ırkçı saldırı 

Dalaman Londra uçağında ırkçı saldırı 


İngiliz iki ırkçı kadın Muğla'nın Dalaman ilçesinden Londra'ya gitmeye hazırlanan uçatta sakallı üç erkeğe terörist diyerek ırkçı saldırıda bulundu...
Muğla-Dalaman'dan İngiltere'nin başkenti Londra'nın Gatwick havaalanına giden uçakta, yolculuk sırasında iki 'ırkçı' İngiliz kadının uçaktaki beyaz cübbeli üç Müslüman erkeğe "terörist" ve "tehdit" diye bağırdıkları gerekçesiyle uçaktan indirildi. Uçak, 1 saat 20 dakika gecikmeyle Gatwick'e ulaştı...


Video görüntülerinde, polis tarafından uçaktan çıkarılan kadınlardan biri görünüyor. Görüntülerde diğer yolcuların uçaktan çıkarılan kadınlardan birine hakaret ettiği ve bencil olduğunu söylediği görüldü. Bir başka yolcunun ise "Şimdi İngiltere'ye nasıl döneceksiniz?" dediği görüntülere yansıdı.

Uçaktaki Belçikalı Mario Van Poppel ise kadının 'çılgın bir ırkçı' olduğunu söyledi.

"Thomas Cook uçağımızdaki bir yolcu, beyaz namaz elbiseli üç sakallı adam uçakta olduğu için uçmak istemedi" dedi.

Bu iki İngiliz kadının, kabin memurlarından 3 Müslüman erkeğin uçaktan çıkarılmasını istemelerinden önce, uçakta sıkıntılı bir şekilde bir aşağı bir yukarı yürüdüğü iddia edildi. Yolcular, istekleri, görevliler tarafından geri çevrilen kadınların uçmayacaklarını söylediklerini aktardı.

Yolcu Shanea Kerry, kadınlardan biri çantaları toparlamaya geldiğinde, oldukça az sayıda yolcunun 'ırkçı yorum yapmaması çağrısında' bulunduğunu, ancak kadının bu üç sakallı adamla birlikte uçakta kaldıkları için yolcuların aptal olduğunu söylediğini ifade etti. 

Shanea, bu kadına "İslami değerleri olan bir ülkeye seyahat edip, Müslümanlara karşı ayrımcılık yaptığı için aptal olduğunu söyledim" diyerek tepki gösterdiğini söyledi. 

Thomas Cook Havayolları'ndan bir sözcü, "Dalaman'dan Londra'ya uçuş yapan MT105 uçuşunda iki yolcu, uçakta saldırgan davranışlarının ardından polis tarafından uçaktan çıkarıldı. Yolcularımızın ve ekibimizin güvenliği her zaman ilk önceliğimizdir ve bu tür davranışları uçaklarımızda kabul etmiyoruz. Uçuşta yaşanan gecikme için tüm yolcularımızdan özür dileriz." açıklamasında bulundu. 

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DalamanLondraUçakHavayoluHavalimanıMuğla-DalamanGatwick
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