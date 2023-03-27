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Dişbudaklar diş bilemeden; zaman her zaman AĞAÇ ZAMANI

Ağaçların kesildiği, toprağın kirlendiği, suların zehirlendiği İklim krizinde hepimizin Ağaç Zamanı'ndaki küçük kahramanımız gibi ağaçlar, kuşlar, böceklerle başka türlü bir ilişki düzeyi kurmayı denememiz gerekiyor. Çocuklar için yazılan bu eser, bahçesinde gümüş huş, geniş meşe, bay dişbudak, fısıldayan kayın ile sör akçaağaç ile küçük bir çocuğun ilişkisini bir kurgu başarısı ile anlatıyor.

27 Mart 2023 Pazartesi 15:01
Dişbudaklar diş bilemeden; zaman her zaman AĞAÇ ZAMANI

Çocuklarınıza çevre bilinci aşılayacak bir eser; Ağaç Zamanı

Ağaçlar, ormanlar, göller, nehirler, kuşlar, böcekler hayatımızdan yavaş yavaş çekilip giderken kuruyan göllerimize, kesilen ağaçlarımıza ve zehirlenen topraklarımıza bir ağıt gibi yazılmış bir eser, AĞAÇ ZAMANI

Bir çocuğun bahçesinde bulunan ağaçlarla yaşadığı macerayı bir olay örgüsü çerçevesinde anlatan gazeteci yazar Roger Norman’ın kitabı Yapı Kredi Yayınlarından 2009 yılında çevrilmiş.

Çatı arasındaki odasına sarkan dişbudakla kurduğu ilişkiyle başlayan eserde kahramanımız ‘kökten köke fısıldayan, yapraktan yaprağa mırıldayan’ çeşitli ağaç türlerinin iletişimine uzun bacaklı turna sineği ile ortak oluyor. Bahçesinde yer alan sessiz ve sebatkar ağaçları özellikleriyle adlandırıp tanıtıyor, konuşuyor, insanların varlığını dahi dikkate almadıkları çevremizi oluşturan ağaçların Ağaç Zamanı mahkemesinde insanları yargılamalarına şahitlik ediyor.

Geniş meşe, Gümüş Huş, Fısıldayan kayın, bay dişbudak, sör Akçaağaç, At kestanesi, kuzu kestanesi, ağlayan söğüt… sedir, çam, küçük bodur mürver, yaşlı dost karaağaç… Bahçesini dolduran ve kuşlarla ve rüzgarla uzun zaman yaşamış bu ağaçların insanoğluna öfkesi bu Ağaç Zamanının konusu oluyor. Kurulan ağaç mahkemesinde insanların ağaçları nasıl zehirlediği havayı suyu kirlettiği anlatılıyor. Mahkemeye katılan ağaçların çoğu insanoğluna bu zalimliğinden dolayı bir ders vermenin gerektiğini düşünüyor. Alıç, Köknar, Kavak, Ladin, Çam, Karaçam…. Söz alan ağaçlar içtikleri suyun soludukları havanın zehirlenmesine dallarının budaklarının testerelerle yok edilmesine kızıyorlar. Fışkınlarını kesen insanoğlu ağaçlara verdiği eziyetin farkında olmadığından çevresini oluşturan ağaçları, böcekleri, nehirleri, çalıları görmüyor, insanoğlu sadece kendini akıllı sanıyor uzun bacaklı turna sineğinin söylediği gibi…Ağaçları mesken tutmuş karıncalar, kuşlar, böcekler, sincap ve yarasalar… Bunlar da ağaçları yuva yapmış canlılar… İnen her balta çalışan her testere yuvaları yıkıyor, ağaçları indiriyor, çevreyi tahrip ediyor, insana yer açmaya çalışken aslında insanoğlunun sonunu getiriyor.

Ağaçlar, şehirlerin atıkları çiftliklerin pislikleri yüzünden bu topraklardaki suların ağaçların fidelerini dallarını beslemeye yetmediğini ifade ediyorlar. Besin zinciri, yuva ihtiyacı her canlı için kutsaldır, insanoğlunun tahribatı bu zinciri bozuyor, yuvaları yıkıyor.

Ortaokul çocuğunun çevresindeki ağaçlara anlamlı bakmasını sağlayacak şekilde kurgusu yapılan eser aslında tüm insanlara çevresine anlam katmayı öğretiyor.

Çocuklar kadar büyüklerin dünyasına da ağaçları ve çeşitlerini tanıtıp farkındalık oluşturan bu eser ülkemizde daha çok ilgiyi hakkediyor.

Son Güncelleme: 27.03.2023 15:20
Anahtar Kelimeler:
Ağaç ZamanıGeniş MeşeAkçaağaçRoger NormanIklim Krizi
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