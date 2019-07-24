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Ermenistan'da açlık isyanı, yoksulluk hızla yaygınlaşıyor

3 milyon nüfuslu Ermenistan'da 1 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşarken, Tavuş Bölgesi'nde İcevan'a başgösteren açlık isyanlarında çok sayıda gözaltı var..

Ermenistan'da açlık isyanı, yoksulluk hızla yaygınlaşıyor

3 milyon nüfuslu Ermenistan'da 1 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşarken, Tavuş Bölgesi'nde İcevan'a başgösteren açlık isyanlarında çok sayıda gözaltı var..

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:19
Ermenistan'da açlık isyanı, yoksulluk hızla yaygınlaşıyor

Ermenistan'da neler oluyor, açlık isyanları mı başladı


Doğu komşumuz Ermenistan'da açlık ve yoksulluk eylemleri giderek yaygınlaşırken, hükümetin uyguladığı baskıcı politikalar batı basını tarafından görmezden geliniyor. Dağlık Karabağ işgali sonrası Türkiye tarafından uygulanan katı ambargo Ermenistan ekonomisini felç ederken, Erivan'da çiçeği burnunda Paşinyan hükümeti batılı müttefiklerinden daha fazla para kopartmanın peşinde.


3 milyon nüfuslu Ermenistan halkının 3'te biri yoksulluk sınırı altında yaşarken, gelir dağılımındaki adaletsizlik kırsal kesimde temel gıda maddelerine ulaşamayanların isyanına dönüşmüş durumda.


Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından Başbakanlık kolduğuna oturan Nikol Paşinyan hükümeti, aradan geçen 6 içerisinde yeniden ülkeyi seçime götürse de, iktidardaki gücünü koruyor.

Gazeteci kökenli Nikol Paşinyan kabinesi Moskova ile yaşanan krizlere rağmen, ABD ve bazı AB ülkelerinden sağladığı destekle koltuğunu sağlamlaştırırken kırsal kesimde çığ gibi büyüyen yokluk on binlerce Ermeni'yi açlıkla burun buruna getirdi.

vzglyad.az'da Samir Muradov imzasıyla dün yayınlanan analizde, ülkenin iç kesimlerinde orman köylerinde yaşanan açlığın isyana dönüştüğü bilgisine yer verilirken, Rusya'da çalışan Ermeni sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekildi. 1 milyon Ermeni yurttaşın yoksulluk sınırı altında yaşadığı belirtilen analizde çarpıcı detaylar yer alıyor.

Türkiye'de en az 100 bin Ermenistanlı kaçak işçinin bulunduğu, bu analizde yer almasa da, ülkedeki huzursuzluğun zaman zaman toplumsal olaylara neden olduğu biliniyor. Sadece 2017 yılında 14 bin'den fazla Ermeni'nin iş bulmak umuduyla Moskova'ya geldiği belirtilen yazıda Ermenistan Gürcistan yolunu kapatan köylülerin haklı isyanına dikkat çekiliyor.

Ermenistan - Gürcistan sınırındaki ormanlık Tavuş bölgesi'nde yer alan İcevan'daki gösterilerin kanlı bir şekilde bastırılmasının ardından ulusal Güvenlik Servisi yöneticisi Arthur Vanceyan, turizm yatırımlarının çevrede geliri daha da artıracağı sözünü verdi. Ancak İcevanlı orman köylüsü Ermeniler bu durumun kendilerine uzatılan bir havuç olduğunu belirterek "Yakacak için kestiğimiz odunlardan bile yüksek vergiler alınıyor. İşsizlik ve yoksulluk için daha acil destek" istedi..

Bölgede çıkan olaylar sonrası çok sayıda gözaltı ve tutuklamanın yaşandığına işaret eden bağımsız kaynaklar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgali sonrası yaşadığı izalasyon nedeniyle dayanılmaz hale gelen ekonomik krizin, Azerbaycan korkusuyla bastırılmak istendiğini belirtiyor.

Son Güncelleme: 24.07.2019 10:59
Anahtar Kelimeler:
PaşinyanTavuş BölgesiNikol PaşinyanIcevanEmrenistan
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