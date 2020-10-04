Ermenistan Gence'ye saldırdı, 1 ölü 4 yaralı var





Terör örgütleri ve batılı ülkeleri arkasına alan Ermenistan, son günlerde cephede beli kırılan ordusunun intikamını sivillere saldırarak alıyor. Üstelik cephe hattına 60 KM uzaklıkta yer alan Gence şehrini hedef alan füzeli saldırıda kullanımı yasak olan misket bombaları ile Gence'de aralarında okul ve pazar yerinin bulunduğu sivil yerleşim birimleri vurdu. Azerbaycan Dışişyeri Bakanı Leyla Abdüleya ise yaptığı açıklamada "Bize ateşkes çağrısı yapanlar, Ermenistan'a işgal altında tuttuğu topraklarımızdan çekilmelerini istemesi gerekir. Füze saldırısının yapıldığı Gence, çatışmaların çok uzağında olan bir şehir. Ermenistan füzeleri sivil hedefleri okulları, hastane ve evleri hedef alıyor. Bu savaş suçudur" dedi.



Saldırı sonrası bilgi veren Azerbaycan kaynakları, Ermenilerin savaş terörü uyguladığını belirterek "Gence cephe hattına 60 KM uzakta bir şehir. Azerbaycan'ın ikinci büyük kentini hedef alan saldırı sonrası misilleme haklımızı saklı tutuyoruz" cevabını verdiler.

ATEŞ AÇILAN NOKTAYA OPERASYON

Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrini füzeyle hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Azerbaycan ordusu, saldırının ardından ateş açılan noktaya operasyon başlattı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın ikinci büyük ve tarihi kenti Gence'yi füzelerle vurdu. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralı. Bölge kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kentte başka noktaların hedef alınabileceğini tehlikesine karşı valilik güvenlik toplantısı yaptı. Yapılan incelemelerde füzenin Ermenistan sınırından atıldığı belirlendi. Bölgede insanlar endişeli.



Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine füzeyle saldırdı. İlk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı. Azerbaycan ordusu, saldırıya karşılık verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ermeni tarafının Gence kentindeki askeri tesislerin bombardımanı iddiasına ilişkin yaydığı bilgiler kışkırtıcı ve yanlıştır. Düşman ateşi sonucunda siviller, sivil altyapı ve eski tarihi binalar hasar gördü" denildi.

AZERBAYCAN MAGADİZ'İ KURTARDI HALK KUTLAMA YAPTI

Azerbaycan ordusunun, Magadiz'i dün Ermeni işgalinden kurtarmasının ardından sokaklara akın eden halk, gece boyunca Magadiz zaferini havai fişeklerle kutladı.