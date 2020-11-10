Ermenistan teslim oldu, Erivan karıştı

Ermenistan ordusunun ağır yenilgisinin ardından Karabağ'da kazanılan tarihi zaferin ardından Erivan karıştı, binlerce kişi Başbakanlık binasını basmaya kalktı.



Dağlık Karabağ'da 30 yıllık işgal ve milyonlarca Azerbaycan Türkü'ne yaşatılan zulüm sona eriyor. Moskova anlaşması ile Azerbaycan ordusu karşısında diz çöken Ermenistan yönetimi yenilgiyi kabul ederken, başkent Erivan gece yarısı karıştı.

Başbakan Paşinyan ekibi ve Savunma Bakanlığı'nı protesto eden göstericilere polis müdahale etti. Ermeni polisi ile silahlı askeri birlikler Başkent Erivan'da bulunan yabancı temsilcilikler önünde önlemlerini yoğunlaştırdı.

PAŞİNYAN VİDEO KONFERANSA KORKUTAN KATILMADI

Gece yarısı Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile birlikte video konferansa katılması beklenen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, toplantıya katılmaktan son anda vazgeçti. İmzayı kamuoyu önünde atmaktan kaçınan Paşinyan'ın acınası durumunu, İlham Aliyev, tüm dünyaya ifşa etti.