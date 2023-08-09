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İngiltere, yasa dış göçü Türkiye'den engellemeye başlıyor

Avrupa'ya yönelik yasa dışı insan kaçakçılığı ile mücadelede İngiltere'nin aldığı radikal uygulamalar yürürlüğe giriyor. Londra ile Ankara arasında bu konuda önemli bir anlaşmanın imzalandığı duyuruldu.

09 Ağustos 2023 Çarşamba 22:16
İngiltere, yasa dış göçü Türkiye'den engellemeye başlıyor


İngiltere, yasa dış göçü Türkiye'den engellemeye başlıyor



Avrupa'yı hedef alan yasa dışı göç dalgasının önüne geçmek için en radikal adımlar İngiltere tarafından atılıyor. Londra hükümeti, Türkiye kaynaklı göç akımını önlemek için Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalandığı açıklandı.


İngiliz hükümeti, insan kaçakçılığı çetelerini çökertmen için Türkiye ile anlaştığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, ortak operasyonlarda görev almak üzere daha fazla İngiliz personelin Türkiye'de görevlendirileceğini belirtildi.


İngiltere İçişleri Bakanlığı, "insan kaçakçılığı çetelerinin çökertilmesi ve dağıtılması" amacıyla koordineli eylemlere odaklanmak üzere Türkiye ile bir anlaşma yaptığını açıkladı.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yapılan açıklamada İngiltere desteğiyle Türk polisi tarafından operasyonel bir 'mükemmeliyet merkezi'nin kurulduğu belirtildi. Merkezin amacına ilişkin "Ulusal Suç Ajansı ve İçişleri Bakanlığı istihbarat personeli ile Türk meslektaşları arasındaki işbirliğini güçlendirmenin hedeflendiği" ifade edildi.

Ortak operasyonlarda çalışmak üzere Türkiye'de daha fazla memur görevlendireceğini duyuran İngiltere, "merkezin odak noktası, organize göç suçlarıyla mücadele etmek ve yasadışı göçte kullanılan malzemelerin tedarik zincirini bozmak olacak" dedi.

Yapılan açıklamada ayrıca, imzalanan yeni mutabakat zaptı kapsamında gümrük verilerinin daha hızlı bir şekilde paylaşılabileceği kaydedildi. 

İçişleri Bakanı Suella Breverman de konuya ilişkin açıklamasında, "Yakın bir dost ve müttefik olan Türkiye ile ortaklığımız kolluk kuvveti birimlerimizin bu uluslararası sorun konusunda birlikte çalışmasına ve küçük tekne tedarik zincirini ele almamıza olanak sağlayacak" dedi.

İngiltere'nin, 2022 yılında ülkeye gelen sığınmacıları durdurmak için Türkiye'ye 3 milyon sterlinden fazla fon sağladığı ortaya çıkmıştı.

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