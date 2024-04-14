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İran füzeleri ilk kez İsrail'i vurdu | Savaş riski sürüyor

ABD ve İsrail'in aylardır devam eden tahrik saldırılarına İran bu kez doğrudan cevap verdi. Tarihte ilk kez doğrudan İsrail topraklarını hedef alan füze ve İHA saldırıları düzenledi.

14 Nisan 2024 Pazar 09:01
İran füzeleri ilk kez İsrail'i vurdu | Savaş riski sürüyor






İran füzeleri ilk kez İsrail'i vurdu | Savaş riski sürüyor



Şam'da İran konsolosluğunu vuran ve İsrail'e Tahran'ın misillemesi gece yarısı tüm dünyayı uykusuz bıraktı. İran yönetimi İHA ve seyir füzeleri ile gece yarısı başlattığı saldırıyı önlemek için İsrail'in yanında ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait savaş uçakları da devreye girdi. 400'den fazal İHA ve füzenin Irak, Ürdün ve Suriye üstünden İsrail'e doğru yola çıkarken, bölgede Mısır, Ürdün, Kuveyt gece yarısını hava sahasını kapattı. Askeri kaynakları İran saldırısı sırasında 200'den fazla füze ve İHA'nın İsrail'e ulaştığı ve çok büyük bölümünün havada imha edildiğini duyurdu. İsrail'e ulaşmadan vurulan İHA'lardan 3 tanesinin Irak-Türkiye sınırı yakınlarında vurulduğu görüldü. 

Bölgede savaş sesleri yükselirken Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait yolcu uçakları gece yarısı geri çağrıldı. 

Hizbullah ise sabah erken saatlerde İsrail'in Demir Kubbe Hava Savunma sisteminin kurulu olduğu askeri bölgeyi vurduğunu iddia etti. 

İsrail'i hedef alan saldırılar sırasında bazı füzelerin askeri tesisler ile hava alanının yakınlarına düştüğü bildirilirken şarapnel parçalarıyla bir çocuğun hafif yaralandığı açıklandı.

DEVRİM MUHAFIZLARI GÖZDAĞI VERDİ 

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'ye gözdağı: İsrail'e destek verirse...
Devrim Muhafızları, herhangi bir ülkeden ABD veya İsrail adına gelecek tehdidin kaynağına da karşılık verileceğini bildirdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a karşı saldırıya herhangi bir destek veya katılımının, İran Silahlı Kuvvetlerinin "kararlı ve pişman edici" tepkisiyle sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e başlatılan saldırıyla ilgili yayımladığı ikinci bildiride, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna yönelik saldırısına karşılık, İran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı çerçevesinde İsrail'in işgali altında bulunan topraklardaki askeri hedeflere saldırı başlattığı belirtildi.


ABD tarafından İsrail'e verilen desteğe işaret edilen bildiride, "Terörist Amerikan hükümeti, İran'ın çıkarlarına zarar verecek herhangi bir destek ve katılımının, İran Silahlı Kuvvetlerinin kararlı ve pişman edici tepkisiyle sonuçlanacağı konusunda uyarıldı." açıklamasında bulunuldu.

Bildiride, "İsrail'in eylemlerinden ABD yönetiminin sorumlu olduğu ve İsrail'in engellenmemesi halinde hem Tel Aviv'in hem de Washington'un bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı" belirtildi.

Devrim Muhafızları, herhangi bir ülkeden ABD veya İsrail adına gelecek tehdidin kaynağına da karşılık verileceğini ve İran'ın meşru çıkarlarını her türlü saldırgan eylem ile yasa dışı güç kullanımına karşı koruyacaklarını bildirdi.
 

Son Güncelleme: 14.04.2024 10:13
Anahtar Kelimeler:
İranİsrailSavaş
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