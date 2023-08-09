Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Rusya, KKTC'de temsilcilik açmaya hazırlanıyor

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türkiye ve İngiltere'nin ardından Rusya'nın da temsilcilik açmaya hazırlandığı iddiası Rum kesimini telaşlandırdı.

09 Ağustos 2023 Çarşamba 21:06
Rusya, KKTC'de temsilcilik açmaya hazırlanıyor


Rusya, KKTC'de temsilcilik açmaya hazırlanıyor

Rusya'nın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilcilik açacağı iddiaları bu kez Rum kesiminden geldi. Rusya Kıbrıs Büyükelçiliği'nden bir temsilci, Rus devlet haber ajansı TASS'a demecinde "Rusya, yakında adanın kuzey kesiminde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacak" iddiasında bulundu. 

Temsilci, "Çok yakın bir gelecekte Lefkoşa'nın Türk kesiminde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli olarak yürütülecek" dedi.

Amaçlarının, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmek olduğunu belirten Rus temsilcisi, aralarında ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın da bulunduğu birçok ülkenin uzun yıllardır Kıbrıs'ın kuzeyinde diplomatik temsilciliklerinin bulunduğuna dikkat çekti.

"KARAR SİYASİ DEĞİL"

Rusya Kıbrıs Büyükelçisi Murat Zyazikov, KKTC'de konsolosluk hizmetleri kararı alınmasının siyasi olmadığını söyledi.  

Büyükelçi Zyazikov, "Uzun zamandır gecikmiş olan bu kararın hiçbir siyasi anlamı yoktur. Sadece insani mülahazalar ve Kıbrıs'ın kuzey kesiminde yaşayan Rus yurttaşlarımız için duyulan endişe sebebiyle belirlenmiştir" ifadesinde bulundu.

TASS'ta yer alan haberde, KKTC'de 50 binden fazla Rus'un yaşadığının tahmin edildiği belirtildi.

"RUSYA'NIN TALEBİ OLMADI"

Gündem Kıbrıs'a konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Konsolosluk açmak gibi bir talepleri olmadı. Ofis açma girişimleri vardı. İngiltere'nin de ofisi var. Rusyanın'da olması bizim için sakıncalı değildir. Burada bir çok Rus var, tabii ki bir ofis açıp bir takım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur" açıklamasında bulundu.

Gündem Kıbrıs'ta yer alan habere göre Tatar, ofis açmanın Rusya'nın KKTC'yi tanıdığı anlamına gelmediğini de özellikle vurguladı.
 

Anahtar Kelimeler:
RusyaKKTCKıbrıs Türk CumhuriyetiAnkaraLefkoşaMoskova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere, yasa dış göçü Türkiye'den engellemeye başlıyor
İngiltere, yasa dış göçü Türkiye'den engellemeye başlıyor
Yarım tonluk tarihi çanı kilise bahçesinden çaldılar
Yarım tonluk tarihi çanı kilise bahçesinden çaldılar
Cihatçı istilacılar Türkiye'ye, eğitimli Türkler Avrupa'ya
Cihatçı istilacılar Türkiye'ye, eğitimli Türkler Avrupa'ya
Cumhurbaşkanlığı seçimine dünyanın ilgisi ne düzeyde
Cumhurbaşkanlığı seçimine dünyanın ilgisi ne düzeyde
Atina'dan ilk kez mantıklı teklif | Birlikte çalışalım
Atina'dan ilk kez mantıklı teklif | Birlikte çalışalım
Türkiye Mısır arasında yeni sayfa | Kapıda vize
Türkiye Mısır arasında yeni sayfa | Kapıda vize
ABD eski Başkanı Trump gözaltında
ABD eski Başkanı Trump gözaltında
BM'den deprem sonrası Türkiyi ile dayanışma çağrısı
BM'den deprem sonrası Türkiyi ile dayanışma çağrısı
Alman Başkonsolosluğu bugün kapalı
Alman Başkonsolosluğu bugün kapalı
Rusya'dan Atina'ya S-300 uyarısı | İmha ederiz
Rusya'dan Atina'ya S-300 uyarısı | İmha ederiz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim