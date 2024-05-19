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Türkiye, İran'a arama kurtarma ekibi gönderdi

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin de içinde bulunduğu helikopterin kaybolmasının ardından, Türkiye'den İHA ve AFAD kurtarma ekibiyle helikopter desteği istediği bildirildi.

19 Mayıs 2024 Pazar 21:43
Türkiye, İran'a arama kurtarma ekibi gönderdi







Türkiye, İran'a arama kurtarma ekibi gönderdi


İran Cumhurbaşkanı’nın Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesinin ardından ülkede bilgi kirliliği yaşanıyor. Tıpkı Türkiye'de Büyük Birlik Partisi kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza sonrası yaşanan bilgi kirliliğinin benzeri şu an İran'ı karıştırdı. Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü yerin bulunduğunun bildirilmesinin üstünden 6 saat geçmesine rağmen hala bölgeye ulaşılamadığı ortaya çıktı. İran TV'si helikopterin sert iniş yaptığını duyururken, bazı ajanslar düşme ihtimalini değerlendiren haberlere yer veriyor.

Helikopterinden bir yolcuyla iletişime geçildi

İran devlet televizyonuna göre İran Kızılayı Arama Kurtarma ekipleri, düşen helikopterin içindeki bir yolcuyla defalarca iletişime geçti. Arama çalışmaları sürüyor.


Düşen helikopterden kimliği belirsiz bir yolcuyla iletişimde olduklarını aktaran yetkililer, Reisi’nin daha bulunamadığını belirtti.

Tasnim Haber Ajansı ile konuşan İran Kızılayı yetkilisi Muhsin Mahsuri, “düşen helikopterin uçuş ekibiyle defalarca konuştuklarını, bundan dolayı kaza sonucu helikopterde büyük bir hasar olmamış olabileceğini” aktardı.

Olay ile ilgili olarak önemli detaylar veren Mansuri: “Öğleden sonra 13.00 sıralarında bir petrol pompasının açılışını yapmak üzere (bakanlar) Tebriz'e doğru yola çıktılar. Uçuş ekibi, dışişleri bakanı, Tebriz İmamı ve Tebriz valisiyle birlikte oradaydılar. Üç helikopter kalkış için havalandı, fakat kalkıştan yarım saat sonra başkanın helikopteri ile diğer iki helikopter arasındaki iletişim kesildi.” diye ekledi.


İranlı yetkililer, yoğun sis ve kötü hava şartları dolayısıyla arama çalışmalarında büyük güçlükle karşı karşıya. 

Mansuri, arama çalışmalarıyla ilgili olarak: “Bölgedeki ağır koşullar nedeniyle çalışmalar biraz yavaş gidiyor, havalar soğuk ve sisli, bölgeye erişim zorlaştı. Metanetli olunmasını tavsiye ediyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.


 

Anahtar Kelimeler:
İranAFAD
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