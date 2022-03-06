Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ukayna'da son durum | Kiev kuşatıldı, şehirde can pazarı

Rusya askerlerinin işgal girişimi 11'nci günü tamamlerken, Başkent Kiev önlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Türk gazetecilerin araçları da saldırıya uğradı.

06 Mart 2022 Pazar 22:40
Ukayna'da son durum | Kiev kuşatıldı, şehirde can pazarı

Ukayna'da son durum | Kiev kuşatıldı, şehirde can pazarı


San dakika Ukrayna, Ukrayna'da son durum. Rusya’nın Ukrayna saldırısı devam ediyor. Ukrayna'da Rus güçleri tarafından tamamen kontrol edilen şehir sayısı ikiye çıktı. Ancak işgal edilen şehirler içinde yerel güçlerin Rus birliklerine yönelik vurkaç taktiği ile mücadele ettiği duyruldu. Ukrayna'nın sahip olduğu nükleer santraller ile su kaynakları Rus ordusunun eline geçerken, çok sayıda hava limanı da kullanılamaz hale geldi. 

Kiev başta olmak üzere bazı şehirlerden tahliyeler, ağır Rus bombardımanı altında zaman zaman duruyor.
 
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında 11. gün bitmek üzere. Rus bombardımanının  sürdüğü Mariupol şehrinde 11 saatlik ateşkes ilan edildi. Ancak bu ateşkes kısa süre sonra bozuldu. Kiev yakınında stratejik öneme sahip İrpin’de ise Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Ukrayna'dan yapılan son açıklamada, Vinnytsia Bölgesel Havalimanı'nın Rus roketleri tarafından tamamen yok edildiği açıklandı. İşte saat saat yaşananlar...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 11. gün de geride kaldı.

Rus güçleri, başkent Kiev'e doğru giden yolları bombalayarak ilerlemeye çalışıyor. Bombardımanın sürdüğü Mariupol şehrinde ise bir son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya ile Ukrayna arasında kararlaştırılan 11 saatlik ateşkes başladı. Ateşkes yerel saatle 21.00'e kadar sürecek. Ateşkes süresince, sivillerin açılan koridordan tahliye edilmesi ediliyor.

Öte yandan; Vinnytsia Bölgesel Havalimanı'nın Rus güçleri tarafından tamamen yok edildiği bildirildi.

İRPİN'DE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Kiev yakınında stratejik öneme sahip İrpin’de, Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Çatışmalar nedeniyle bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor.

Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor. Çok sayıda çocuk ve yaşlının da bulunduğu siviller, patlama bölgesinden kaçmak için evlerini terk ederek yanlarına aldıkları birkaç eşya ile Kiev’e geçmeye çabalıyor. Ukrayna güçleri, İrpinlileri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.
 

Kadirov'un militanları, Akıl Hastanesini bastı
Kadirov'un militanları, Akıl Hastanesini bastı
Ukrayna'da son durum | Zelenskiy bombaların altında konuştu
Ukrayna'da son durum | Zelenskiy bombaların altında konuştu
Ukrayna'nın ardından Moldova mı var?
Ukrayna'nın ardından Moldova mı var?
Savaştan kaçan Jamala Türkiye'ye sığındı
Savaştan kaçan Jamala Türkiye'ye sığındı
Kiev'de umut trenleri | Savaştan kaçış sürüyor
Kiev'de umut trenleri | Savaştan kaçış sürüyor
Savaş kripto para piyasasına yaradı
Savaş kripto para piyasasına yaradı
Ukrayna'da son durum | Rus askerleri Lviv'den püskürtüldü
Ukrayna'da son durum | Rus askerleri Lviv'den püskürtüldü
Ukrayna'da son durum | Vatandaşlarımızın tahliyesi başladı
Ukrayna'da son durum | Vatandaşlarımızın tahliyesi başladı
Anahtar Kelimeler:
UkraynaKievRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'da son durum | Rus askerleri Lviv'den püskürtüldü
Ukrayna'da son durum | Rus askerleri Lviv'den püskürtüldü
Ukrayna'da son durum | Vatandaşlarımızın tahliyesi başladı
Ukrayna'da son durum | Vatandaşlarımızın tahliyesi başladı
Ukraynalı Kadın Rus askerine böyle çıkıştı
Ukraynalı Kadın Rus askerine böyle çıkıştı
Ukrayna birlikleri, Rus işgalindeki havaalanını geri aldı
Ukrayna birlikleri, Rus işgalindeki havaalanını geri aldı
Ukrayna | Çok sayıda uçak ve tankımız vuruldu
Ukrayna | Çok sayıda uçak ve tankımız vuruldu
Türk öğrenciler Ukrayna'da mahsur kaldı
Türk öğrenciler Ukrayna'da mahsur kaldı
Karadeniz barut fıçısı | ABD, savaş gemileri gönderdi
Karadeniz barut fıçısı | ABD, savaş gemileri gönderdi
Erivan - İstanbul arası direk uçuşlar başladı
Erivan - İstanbul arası direk uçuşlar başladı
Çin zulmü sınırları zorluyor | Ayetleri yerlere serdiler 
Çin zulmü sınırları zorluyor | Ayetleri yerlere serdiler 
UFO görüntüleri yorum rekorları kırdı
UFO görüntüleri yorum rekorları kırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim