Coşkunöz Eğitim Vakfı | Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi KÜME’yi Faaliyete Geçirdi





Coşkunöz Eğitim Vakfı sanayinin lokomotifi Bursa’da, üretimin dinamiklerini teknolojiyle birleştiren yepyeni bir atılım gerçekleştirdi.

KÜME ( Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi ), Türkiye’nin “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonuyla geleceğin teknolojisi katmanlı üretime odaklanıyor. Katmanlı üretimle ilgilenen tüm öğrenci, çalışan, uzman ve akademisyenlere eğitim ve deneyim imkanı sunuyor.

Bu eğitimler sayesinde, Türkiye’deki Katmanlı Üretim uzmanlarına global ölçekte geçerliliği olan diploma programları ile sanayiye yetkin insan gücü kazandırılması amaçlanıyor.

Sanayi-Üniversite iş birliğine yönelik çok önemli bir adım olan eğitim ve deneyim merkezinde, ulusal ve uluslararası birçok kurum ile proje iş birlikleri yapılacak.

KÜME, araştırmacılara kaynak ve farklı teknolojiler ile çalışan 3B Yazıcı altyapısı sağlayarak Ar-Ge’ye ve bilimsel bilgi üretimine de katkı verecek.

Kurulduğu 1988 yılından bu yana sanayiye yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, eğitim ve istihdama katkı sağlama hedefiyle binlerce gencin hayatına dokunan Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), yeni bir projeye daha imza atıyor. Bu alanda öncü olma vizyonu doğrultusunda projelerini günün ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleyen CEV, Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından geleceğin ilk 10 teknolojisi arasında gösterilen ve sanayi raporlarında 3B Yazıcılar ile üretim adıyla da bilinen katmanlı üretim teknolojilerine yönelik Türkiye’nin ilk Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi KÜME’yi eğitimin hizmetine sundu.

KÜME’deki eğitimler, Avrupa Katmanlı Üretim Kalifikasyon Ağı–Üniversite-Sanayi iş birliğiyle gerçekleştirilecek

KÜME’de katmanlı üretime yönelik eğitimlerin yanı sıra Avrupa Katmanlı Üretim Kalifikasyon Ağı–Üniversite-Sanayi iş birliği modeliyle uluslararası geçerliliği olacak 120 saatlik bir diploma programı düzenlenecek. Eğitimde görev alacak eğitimciler katmanlı üretim teknolojileri hakkında ulusal ve uluslararası projelerde yer almış ve bu konulara liderlik etmiş akademisyenlerden oluşuyor.

Coşkunöz Eğitim Vakfı, Katmanlı Üretim Merkezi ile 3B Yazıcı Eğitimlerini de hayata geçirecek.

Üniversite öğrencilerine yönelik 40 saatlik ücretsiz Katmanlı Üretim Farkındalık Eğitimleri veren CEV; sanayinin çok yakında ihtiyaç duyacağı, 3B Yazıcı kullanabilen, katmanlı üretim mantığı ile düşünebilen nitelikli iş gücüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Katmanlı Üretim imalatta önemli avantajlar sağlıyor

Endüstri 4.0’ın önemli bileşenlerinden olan ve sanayide uzun zamandır kullanılan üç boyutlu yazıcılarla yapılan hızlı prototiplemenin, gelişmiş ve endüstriyle bütünleşmiş hali olan Katmanlı Üretim teknolojisiyle, makineler parçaları kalıplamaya gerek olmadan katman katman üretiyor. Bu teknoloji üretimde özelleştirme ve müşteri ihtiyaçlarına odaklı ürün geliştirmeye imkan sağlarken üretimde hızın artması, hata oranının ve maliyetlerin düşmesi avantajlarını da beraberinde getiriyor. Üretime katma değer, kalite ve verimlilik kazandırıyor. Katmanlı üretim teknolojisi; otomotivden medikale, makine takımdan savunma ve havacılığa kadar pek çok sektörde kullanılıyor.

KÜME, katmanlı üretim teknolojileriyle ilgilenen tüm kişi ve kuruluşlara açık olacak

“Katmanlı Üretim Merkezi” ile ilgili detayları aktaran Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, “Merkezin kapıları lise ve üniversite öğrencileri, akademisyenler, bu alanda eğitim verecek eğiticiler ve yeni üretim teknolojilerini öğrenmek isteyen herkese açık olacak.” dedi. Proje kapsamında sanayideki ihtiyaçlara yönelik ürün/prototip imalatı da planlanlandığını ifade eden CEV Müdürü Susuzlu, bu alanda Ar-Ge çalışması yapan üniversiteler, sanayi kuruluşları, STK’lar ve kamu kurumlarıyla iş birliği yapılacağını vurguladı. Amaçlarının teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine, eğitim programlarına ve istihdama destek vermek olduğunu belirtti. KÜME’nin aynı zamanda katmanlı üretimle ilgili çalışan araştırmacılara, ihtiyaç duydukları kaynak ve altyapıyı sağlayacağını ve bilimsel bilgi üretimine imkan vereceğini açıkladı. Susuzlu, “Hedefimiz KÜME’yi üretim faaliyetlerinde çözüm ortağı olarak çalışan bir merkez haline getirmek. Bunu da gerçekleştireceğimize inancımız tam. Çünkü KÜME’nin, eğitim konusundaki yetkinlikleri ve tecrübesi çok yüksek. KÜME’nin, köklü bir sanayi kuruluşunun içerisinde yer alan CEV bünyesinde hizmet verecek olması da önemli bir avantaj” şeklinde konuştu.

Bölge sanayisine, Ar-Ge ve istihdama önemli destek

Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu “Üretim yöntemlerinde sağlanacak çeşitlendirme ve yeniliklerle bölge sanayisinin gelişmesi, istihdam, eğitim ve gelir artışına yönelik katkı sağlayacağız. Yeni ürün ve proses geliştirmede de katmanlı üretim teknolojisi önemli rekabet avantajı sağlıyor. Ar-Ge merkezleri açısından oldukça iyi bir konumda olan Bursa’da bu sayede üniversite-sanayi iş birliği de artmış olacak ve konuyla ilgili akademik çalışmaların zenginleşmesine katkı verilecek.” diye konuştu.