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İBB'den, sınav günü ulaşım düzenlemesi | Öğrencilere ücretsiz

İstanbul’da 2 Haziran pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (YDUS) girecek kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

31 Mayıs 2024 Cuma 11:11
İBB'den, sınav günü ulaşım düzenlemesi | Öğrencilere ücretsiz






İBB'den, sınav günü ulaşım düzenlemesi | Öğrencilere ücretsiz

İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci ve öğretim görevlileri yararlanabilecek. Toplu ulaşıma ek seferler koyan İBB, öğrencilerin sınav konsantrasyonunu koruması için de önlemler alacak. İBB Zabıta Daire Başkanlığı gürültü şikayetlerine müdahale edecek.   İBB birimleri dikkat dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı toplu ulaşım araçları, 2 Haziran Pazar günü yapılacak LGS ve YDUS sınavına girecekler için ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

ŞANTİYELERDE SINAV SESSİZLİĞİ

İBB şantiyeleri öğrencilerin sınav konsantrasyonu etkilememek için özen gösterecek. İBB birimleri dikkat dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olacak.

Öte yandan İBB Zabıta Daire Başkanlığı sınav süresince sükuneti sağlamak için görev başında olacak. Sınav yapılacak okul çevrelerinde dilencilik, seyyar satıcılık, işgal olumsuzlukların engellenmesi ile fabrika, oto yıkama, inşai faaliyet gibi çalışmalardan dolayı oluşabilecek gürültü şikayetlerine müdahale edilebilmesi amacıyla bölgelerde hazır ekip bulunduracak. 

EK SEFER YAPILACAK

İETT Avrupa yakasında 23 hatta 28 ek sefer,  Anadolu yakasında ise 47 hatta 86 ek sefer olmak üzere toplam 114 ek sefer planladı. Oluşabilecek ihtiyaçlara göre ek seferler için de önlem alacak.

Şehir Hatları normal seferlere ek olarak 06.45 Bostancı ve 07.20 Büyükada kalkışlı seferler düzenleyecek. 

Anahtar Kelimeler:
İBBSınav
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