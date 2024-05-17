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Kadıköy Anadolu Lisesi Kütüphanesi, Kayalar Ailesi desteğiyle yenilendi

Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kayalar,  “Annem Gülüzar Kayalar’ın adını taşıyan kütüphaneyi okuluma armağan etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu kütüphanenin tüm öğrencilere faydalı olacağına eminim” dedi.

17 Mayıs 2024 Cuma 16:26
Kadıköy Anadolu Lisesi Kütüphanesi, Kayalar Ailesi desteğiyle yenilendi






Kadıköy Anadolu Lisesi Kütüphanesi, Kayalar Ailesi Desteğiyle Yenilendi

 

Kadıköy Anadolu Lisesi bünyesinde yer alan kütüphane, Kayalar ailesinin desteğiyle yenilendi. 17 Mayıs Cuma günü İstanbul Valisi Davut Gül’ün de katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kayalar,  “Annem Gülüzar Kayalar’ın adını taşıyan kütüphaneyi okuluma armağan etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu kütüphanenin tüm öğrencilere faydalı olacağına eminim” dedi.

 

Kimya sektörünün lider şirketlerinden Kayalar Kimya’nın sahibi Kayalar ailesi, Kadıköy Anadolu Lisesi kütüphanesini yenileyerek okula hediye etti. Kütüphanenin açılışı 17 Mayıs Cuma günü İstanbul Valisi Davut Gül’ün de katılımıyla gerçekleşti. Kütüphaneye Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kenan Kayalar ve Kadıköy Anadolu Lisesi mezunlarından Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kayalar’ın annesi Gülüzar Kayalar’ın adı verildi.

Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kenan Kayalar, Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kayalar ve anneleri Gülüzar Kayalar’ın da aile fertleriyle hazır bulunduğu açılışta Tolga Kayalar “Kadıköy Anadolu Lisesi gibi başarılı ve tarihe adını yazdırmış bir okulun mezunu olmak benim için gurur kaynağı. Çünkü burası bana ve benim gibi nicelerine sadece akademik bilgi vermekle kalmadı, aynı zamanda hayatın her alanında başarılı olmak için gerekli değerleri de kazandırdı. Disiplin, sorumluluk, iş birliği, liderlik gibi iş dünyasının olmazsa olmaz değerleri burada edindiğim deneyimlerle ve ailemin desteğiyle şekillendi. Burada edindiğim her bilgi bugün bulunduğum noktaya ulaşmama katkı sağladı. Bu nedenle tüm öğretmenlerime minnettarım. Annem Gülüzar Kayalar’ın adını taşıyan kütüphaneyi okuluma armağan etmekten ailece büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kayalar Kimya Hakkında

Temelleri 1976 yılında atılan Kayalar Kimya, boyadan verniğe, su bazlı dış mekân ahşap boyasından endüstriyel boyaya zengin ürün gamıyla bugün sektörün lider kuruluşları arasında yer almaktadır. Kayalar Kimya çatısı altında mobilya boyası ve verniği üreten ve alanında Pazar lideri olan Genç, “Boyanın Ustası” sloganı ile pazara renk getiren Düfa, ahşap malzemelerin kullanım ömürlerini minimum bakım faaliyetleri ile uzatan Woodsol, ve Güney Kore’nin en büyük firmalarından biri olan Noroo Paint ile 2012 yılında gerçekleştirdiği stratejik ortaklıktan doğan Genç Noroo markaları bulunmaktadır. Avrupa’nın en büyük mobilya boya ve vernik üreticilerinden biri olan Kayalar Kimya; Asya, Avrupa ve Afrika’da 55’e yakın ülkeye ihracat yapmaktadır.

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Kadıköy Anadolu Lisesi
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