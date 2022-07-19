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KYK kredilerinde öğrencilerin kafaları karıştı

KYK kredilerinde ana para ve faiz karmaşası yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenci kredi faizlerinin silineceği ve sadece anaparanın ödeneceğini açıklamasının ardından bazı öğrenciler ana para miktarının da yükseldiğini e-devletteki hesaplarından görmüş oldular. Bu da akıllara faiz silinirken ana para miktarında da artışa mı gidildi sorusunu getirdi. 

19 Temmuz 2022 Salı 18:54
KYK kredilerinde öğrencilerin kafaları karıştı

KYK kredi faizlerinde kafalar karıştı

Kabine toplantısı sonrası Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin alınan rakam üzerinden ödenmesine karar verdik. Ana para geri alınacak" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından e-Devlet'e girenler büyük bir sürprizle karşılaştı.

Faizi silip anaparayı yükselttiler

Erdoğan, kabine toplantısının ardından KYK kredi borçları konusunda alınan kararı açıkladı. Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin alınan rakam üzerinden ödenmesine karar verdik. Ana para geri alınacak" dedi.

Erdoğan'ın 'KYK borçları silinecek' açıklamasının ardından borçların yeni halini görmek için e-Devlet uygulamasına girenler büyük bir sürprizle karşılaştı. 

Açıklamadan önce ana para ve faizli tutar gönürken faizli tutarlar 'ana para' olarak görüntülenmeye başladı. KYK mağdurları e-Devletteki borç ekranların görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı.

HDP'li Garo Paylan ise yaşanan karmaşaya karşılık  KYK borçları tamamen silinmeli; gençlere borç değil burs verilmelidir önerisini dile getirdi. 

Son Güncelleme: 19.07.2022 19:01
Anahtar Kelimeler:
KYKKrediAnaparaKredi Ve Yurtlar Kurumu
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