KYK kredilerinde öğrencilerin kafaları karıştı

KYK kredi faizlerinde kafalar karıştı
Kabine toplantısı sonrası Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin alınan rakam üzerinden ödenmesine karar verdik. Ana para geri alınacak" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından e-Devlet'e girenler büyük bir sürprizle karşılaştı.
Faizi silip anaparayı yükselttiler
Erdoğan, kabine toplantısının ardından KYK kredi borçları konusunda alınan kararı açıkladı. Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin alınan rakam üzerinden ödenmesine karar verdik. Ana para geri alınacak" dedi.
Açıklamadan önce ana para ve faizli tutar gönürken faizli tutarlar 'ana para' olarak görüntülenmeye başladı. KYK mağdurları e-Devletteki borç ekranların görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı.
HDP'li Garo Paylan ise yaşanan karmaşaya karşılık KYK borçları tamamen silinmeli; gençlere borç değil burs verilmelidir önerisini dile getirdi.