Milli eğitimi bitirecekler | Her okul imam hatip olacak





Yüzlerce eğitimcinin, bilim insanının tepki gösterdiği ve Türk Milli Eğitimi'ne en ağır darbeyi vuran yeni müfredat taslağı onaylandı. Matematiğin, fizik, kimya ve biyolojinin azaltıldığı, çok sayıda matematik konusunun müfredattan çıkarıldığı, Atatürk adı ile Kurtuluş Savaşı'nın seyreltildiği yeni müfredatın onaylanmasına eğitim camiasından tepki yağıyor.



Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi.



Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi.

Demirli, "Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİN ODAĞINDAYDI

Eğitim sendikaları MEB'in yeni müfredat taslağına yönelik tepkilerini sıkça dile getirmişti.

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Özbay, "Tekkede murit mi yetiştiriyorsunuz?'' diye sorarken, Eğitim Sen müfredatı, ''MEB’in 'yeni müfredatı', düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen ve yorumlamayan robot ve ruhsuz nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandı'' diyerek eleştirmişti.

ÖZGÜR ÖZEL: REDDEDİYORUZ

İstanbul Saraçhane’deki ‘eğitim mitingi’nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel DE, “İtibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz” diyerek yeni müfredata tepki göstermişti.

Özel, "Bu müfredatta ‘Türkiye Cumhuriyeti’ yerine ifadeler ‘Türkiye’ olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyet’le derdi olan bir bakan, Cumhuriyet’le sorunu olan bir müfredat dayatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir" demişti.