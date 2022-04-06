Uzmanından LGS'ye iyi hazırlanmak için öneriler



2021 yılında 1 milyon 472 bin 88 adayın katıldığı LGS sınavına bu yıl da yaklaşık aynı sayıda öğrenci hazırlanıyor. 2020’de sınava katılan öğrencilerin 181'i soruların tamamına doğru yanıt verirken, 2021’de 97 öğrenci tam puan aldı. 2020-2021 öğretim yılında 8. sınıfa devam eden öğrencilerden yüzde 83.49'u merkezi sınava girdi. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Dr. Natuk Birkan Ortaokulu; 8. sınıf öğrencileri ve ailelerini "LGS Sürecinde Duygu Düzenleme ve Sınava Hazırlık" konulu çevrim içi seminerde Uzman Klinik Psikolog Özge Gündoğdu Güzelcan ile bir araya getirdi. Seminerde ailelere, öğrencilere destek olmak için yararlı öneriler paylaşıldı. Bu yıl 5 Haziran'da düzenlenecek LGS başvuru ve uygulama kılavuzuna meb.gov.tr’den erişilebiliyor.

Tüm Türkiye’den 1.5 milyona yakın 8. sınıf öğrencisi ve aileleri 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan LGS (Liselere Giriş Sınavı) için hazırlıklarının son aylarının içindeler. Sınav tarihi yaklaştıkça stres seviyeleri artan öğrencilerin ve ailelerinin dikkat etmesi gerekenleri İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ev sahipliğinde Uzman Klinik Psikolog Özge Gündoğdu Güzelcan paylaştı.

Güzelcan’a göre; hazırlık sürecinde sınav kaygısı, motivasyon ve sınav anında dikkat edilmesi gereken noktaların yanı sıra; düşünme pratikleri ve ebeveynlerin yaklaşımı, sınav başarısına etki eden önemli unsurlar. Sınava hazırlanan öğrenciler; öncelikle kendi yolunu belirlemeli, sonrasında gerçekçi düşünmeye odaklanarak etkili bir çalışma sistemi oluşturmalı. Bu sisteme ek olarak doğru nefes çalışmaları da hazırlık sürecinde ve sınav sırasında hissedilecek kaygıyı yönetmeye yardımcı olabiliyor.

Sınavla ilgili en sık hissedilen kaygılar, sınavdan düşük bir puan alacağım, ailemin emeklerini boşa çıkaracağım, ailemi, öğretmenlerimi hayal kırıklığına uğratacağım, konuları yetiştiremeyeceğim, sınavda bildiğim her şeyi unutacağım oluyor. Bu kaygılar vücutta kendini kalbin küt küt atması, kasların gerilmesi, vücut sıcaklığının artması, terleme, mide ağrısı, baş ağrısı, titreme, mide bulantısı ve nefes alıp vermede zorlanma şeklinde gösterebiliyor.

Sınava kesintisiz çalışmak yerine, konuları bölerek çalışmak ve motivasyonu yükseltecek molalar vermek verimliliğe ve duygu durumuna olumlu etki ediyor

Güzelcan, sınav kaygısını düzenlemeye yönelik konuşmasında; ‘Ders çalışmaya iyi hissedilen dersten veya konudan başlangıç yapmak kolaylaştırıcı olabilir. Çalışılan işi küçük parçalara bölmek motivasyonu yükseltir. Bu esnada dikkat süresi kadar çalışıp molalar vermek verim arttırır. Dinlenmek, duygu düzenlemeye yardımcı olur.’ dedi. Çabanın önemine dikkat çeken Güzelcan, çabanın kontrol gücü sağladığını, tekrar ve antrenmanın da başarıda belirleyici unsurlar olduğunu dile getirdi.

Dozunda kaygı kişiyi harekete geçirir, aileler ise çocukların zekasını değil çabasını takdir ederek motivasyonlarını arttırabilir

Doğru okunduğunda duyguların amaca göre harekete geçirici olduğundan söz eden Uzman Klinik Psikolog, dozunda olmak kaydıyla bir miktar kaygının gerekli olduğunun önemini vurguladı. Sınav anında esnek olmanın, başarılara ve güçlü yönlere odaklanarak, sınava girmenin önemli olduğunu vurgulayan Güzelcan velilere de yardımcı olacak önemli bilgiler aktardı. Güzelcan, ‘Koşulsuz sevgi ve güven verici söylemler iyi hissetmelerine ve iyi performans sergilemelerine yardımcı olacaktır. Çocuğunuzu takdir edin. Zekaya değil çabasına övgü yapmak motivasyonu arttırır. Gençlerin öğretmenleri zaten mevcut, onların ebeveynlerine ve onların sunacağı desteğe ihtiyaçları var.’ diyerek ebeveynlere de büyük sorumluluk düştüğüne dikkat çekti.

LGS sınavından önce öğrencilerin dikkat etmesi gerekenler:

Ders çalışmaya sevdikleri dersten başlasınlar

Büyük çalışmaları parçalara bölsünler

Zamanlarını doğru yönetsinler

Tekrar yapsınlar

Duygularını tanısın ve nefes egzersizleriyle yönetsinler

Kendilerine güvensinler

Kendilerini takdir etsinler

Hayatta çıkmaz yol olmadığını bilsinler