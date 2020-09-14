Yeni eğitim döneminde dikkat edilmesi gerekenler

Pek çok ailenin kafasında yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili soru işaretleri var. Çocuklar yüz yüze eğitime başlayacak mı yoksa evde mi devam edecekler, Korona virüsten nasıl korunabiliriz, evde verimli bir eğitim verilebilir mi gibi sorular cevaplanmayı bekliyor. Demir Sağlık, ister yüz yüze ister online olsun, yeni eğitim döneminde öğrencilerin ve ailelerin dikkate almaları gereken bazı konulara dikkat çekiyor.

Yeni eğitim dönemi birçok soru işareti ile başladı. Çoğu öğrenci eğitime evden online olarak devam ederken daha küçük sınıfların tedbirler dahilinde kademeli olarak yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Bir yandan pandemi diğer yandan çocuklarının verimli zaman geçirip akademik olarak da gelişmesini isteyen aileler çocuklarını Korona virüsten nasıl koruyacaklarını düşünüyor. Çocuklar ister evden ister yüz yüze bir şekilde eğitime başlasın, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.