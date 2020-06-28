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YKS'nin ikinci oturumu başladı | Dikkat sokağa çıkmak yasak

YKS ikinci oturubu sabah saat saat 09.30 da başladı. Aynı saatten itibaren de Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

28 Haziran 2020 Pazar 11:07
YKS'nin ikinci oturumu başladı | Dikkat sokağa çıkmak yasak

YKS'nin ikinci oturumu (AYT) başladı | Dikkat sokağa çıkmak yasak


YKS ikinci oturumu başladı. 2 milyon 437 bin gencin ter döktüğü sınav öncesi koronavirüs nedeniyle de yurt genelinde akşam saat 18.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT ile son oturumu YDT dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bugün 81 ilde 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YDT (Yabancı Dil Testi) ise bugün yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT ile son oturumu YDT dolayısıyla 18.30'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İLK ÖNCE AYT BAŞLAYACAK

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YDT (Yabancı Dil Testi) ise bugün yapılacak. İlk önce saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek olan AYT yapılacak.

AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatından 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, Felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek Felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise Fizik 14, Kimya 13 ve Biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YDT SAAT 15.45'TE BAŞLAYACAK

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gereken adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bugün 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SONUÇLAR 28 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

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